El PPCyL anunciará a fines de octubre sus candidatos a las alcaldías cuya designación será "de abajo a arriba"

VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Castilla y León anunciará a finales de octubre los candidatos a las alcaldías de las nueve provincias de cara a los próximos comicios municipales del 28 de mayo de 2023 y cuya elección, tal y como ha asegurado el secretario regional, Francisco Vázquez, se tomará de "abajo arriba".

La maquinaria electoral de los 'populares' en Castilla y León ha comenzado ya a engrasarse con la constitución de las ocho vicesecretarías y del Comité de Campaña, dirigido y coordinado por Ángel Ibáñez, con la ayuda de Alicia García, Esther e Irene Muñoz e integrado por un total de treinta personas, mas nueve coordinadores provinciales, conformando un equipo "experimentado", al haber participado la mayoría en otras citas electorales, y "territorilizado ya que aglutina todas las sensibilidades" del partido.

"Al ser por primera vez unas elecciones municipales en solitario, sin coincidir con autonómicas, tendrán preponderancia los comites de campaña de las provincias y tendrán un peso organizativo importante porque la confección de las listas recae en las direcciones provinciales", ha precisado el secretario regional del PP.

Vázquez, como principal mensaje, ha apuntado que los nombres de los candidatos de las capitales de provincia se darán a conocer a finales de octubre--la fecha la fijará la dirección nacional de forma coordinada con todas las direcciones regionales--en una intermunicipal popular a nivel nacional y a posteriori, en otra de carácter regional en 2023, se hará lo propio con el resto de candidatos de los municipios menos poblados.

Lo que sí ha dado por sentado el secretario del PPCyL es que la elección será "de abajo a arriba", en referencia a que si bien la última palabra será del Comité Nacional, se respetará la decisión adoptada en los comité provinciales, y todo ello dentro del objetivo de concurrir en los 2.248 municipios de la región para, mediante la presentación de un total de 15.000 candidatos, hacerse con todos los ayuntamientos, juntas vecinales, entidades locales menores y las nueve diputaciones provinciales.

"NO NOS VAN A MARCAR LOS TIEMPOS"

El anuncio de los candidatos se producirá dos meses y medio antes de lo ocurrido en las últimas elecciones municipales, ha subrayado Vázquez, en contestación a la delantera tomada por el PSCyL. "No hemos iniciado el proceso aún y no nos van a marcar los tiempos otros partidos", ha replicado el 'popular', quien, con respecto a la situación de Salamanca, ha recordado que allí Carlos García Carballo lo tiene fácil para concurrir de nuevo puesto que "normalmente el que es alcalde, si quiere repetir, el partido no le va a privar de esa responsabilidad".

Por su parte, el director y coordinador de campaña, Ángel Ibáñez, ha dado a conocer todos y cada uno de los integrantes de las áreas del Comité y los nombres de los nueve coordinadores provinciales, engranaje centrado en los ejes de "las personas, el proyecto y el programa" conformados por un partido, el PP, "de referencia en Castilla y León y que tiene el municipalismo en su ADN".