El precio medio del alquiler sube un 8,5% en un año en CyL en febrero, según Fotocasa

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en Castilla y León ha incrementado un 2,5 por ciento en su variación mensual y un 8,5 por ciento en la interanual, lo que sitúa el precio de la vivienda en febrero en 9,99 euros el metro cuadrado (euro/m2) al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

"Castilla y León registra una de las series históricas más preocupantes del país. Con el dato de febrero, la comunidad acumula 127 meses consecutivos de incrementos interanuales, lo que supone más de 10 años (10,6) de encarecimiento constante del alquiler. El precio se sitúa ahora en el umbral de los dos dígitos, con 9,99 euro/m2, un nivel que marca un antes y un después para el mercado inmobiliario de la región", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Por provincias, el mayor incremento interanual corresponde ha Zamora (46,7 por ciento), Segovia (17), Soria (16,6), Ávila (15,3), Burgos (13,1), León (9,8), Salamanca (9,1), Palencia (6,3) y Valladolid (4,5).

En cuanto a los precios Segovia encabeza la lista con 12,38 euro/m2 al mes, seguida de Burgos con 10,47 euro/m2 al mes, Salamanca con 10,41 euro/m2 al mes, Zamora con 10,31 euro/m2 al mes, Soria con 9,75 euro/m2 al mes, Valladolid con 9,59 euro/m2 al mes, Ávila con 8,51 euro/m2 al mes, León con 8,48 euro/m2 al mes y Palencia con 8,43 euro/m2 al mes.

En los nueve municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. Zamora capital también encabeza este ranking con 42,8 por ciento), seguida de Ponferrada (14,9), León capital (13,8), Segovia capital (13,4), Salamanca capital (9,7), Ávila capital (8,7), Palencia capital (7,1), Burgos capital (4,1) y Valladolid capital (3).

En cuanto al precio por metro cuadrado en febrero, Segovia capital tiene el precio más caro con 12,80 euro/m2 al mes, seguida de Burgos capital con 11,23 euro/m2 al mes, Zamora capital con 10,71 euro/m2 al mes, Salamanca capital con 10,64 euro/m2 al mes, Valladolid capital con 10,05 euro/m2 al mes, León capital con 9,40 euro/m2 al mes, Ávila capital con 8,99 euro/m2 al mes, Palencia capital con 8,71 euro/m2 al mes y Ponferrada con 7,77 euro/m2 al mes.

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las cinco con precios superiores a los 15,00 euro/m2 al mes son: Madrid con 21,17 euro/m2 al mes, Cataluña con 19,38 euro/m2 al mes, Baleares con 18,53 euro/m2 al mes, País Vasco con 17,01 euro/m2 al mes y Canarias con 15,18 euro/m2 al mes, finaliza el comunicado.