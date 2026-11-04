El precio de la vivienda sube un 15,3 por ciento interanual en Castilla y León en octubre

Archivo - El precio de la vivienda sube un 15,3 por ciento interanual en CyL en octubre. - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en Castilla y León ha subido un 15,3 por ciento en su variación interanual en octubre y un tres por ciento en su tasa mensual, lo que sitúa el coste medio en 1.895 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Este incremento interanual representa la mayor subida registrada en los últimos 19 años en la comunidad, en concreto desde octubre de 2007.

Como consecuencia de este comportamiento del mercado, una vivienda tipo de 80 metros cuadrados en Castilla y León se ha ofertado de media en 151.619 euros durante el pasado mes de octubre, frente a los 131.536 euros que marcaba hace un año, lo que supone un encarecimiento exacto del 15,3 por ciento.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicado que, a pesar de situarse "entre los mercados más asequibles de España", el fuerte avance porcentual evidencia un trasvase de la demanda hacia territorios con precios más accesibles. Asimismo, ha asegurado que el encarecimiento continuado del coste de la vida y de los préstamos hipotecarios terminará por limitar la capacidad de compra, lo que reconducirá el sector hacia crecimientos más moderados.

En el conjunto nacional, las 17 comunidades autónomas han incrementado sus registros respecto al ejercicio precedente, con repuntes superiores al diez por ciento en once autonomías encabezadas por Murcia (24,8%), Navarra (16,7%), La Rioja (16,0%), Cantabria (15,7%) y Castilla y León (15,3%).

En el escalafón de costes absolutos, los precios más elevados del metro cuadrado en España se localizan en Baleares (5.360 euros) y Madrid (5.333 euros), mientras que Castilla y León se sitúa en decimoquinta posición con 1.895 euros por metro cuadrado, únicamente por delante de Castilla-La Mancha (1.464 euros) y Extremadura (1.409 euros).

A nivel provincial, ocho de las nueve provincias castellanas y leonesas han experimentado ascensos interanuales en el décimo mes del año: León (25,5%), Ávila (23,3%), Burgos (16,6%), Zamora (15,4%), Salamanca (14,8%), Segovia (11,6%), Valladolid (9,5%) y Palencia (5,9%).

Por cuantía del metro cuadrado, Valladolid encabeza la tabla regional con 2.145 euros, seguida de Salamanca (2.128 euros), Segovia (1.971 euros), Burgos (1.941 euros), León (1.835 euros), Palencia (1.700 euros), Soria (1.492 euros), Ávila (1.441 euros) y Zamora (1.376 euros).