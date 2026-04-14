Los precios subieron un 1,3% en marzo y la inflación crece al 3,5%, sexta mayor tasa del país

Archivo - Precios en una frutería, a 11 de agosto de 2023, en Móstoles, Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los precios subieron un 1,3 por ciento en marzo en Castilla y León en comparación con el mes anterior, una décima más que en España (1,2 por ciento), y la inflación escala del 2,1 al 3,5 por ciento, una décima más que en el resto del país, que ha pasado al 3,4 por ciento, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Castilla y León es junto con Extremadura, Aragón y Navarra la sexta comunidad autónoma más inflacionista del país con ese 3,5 por ciento. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en marzo, la Comunidad de Madrid presentó la tasa más elevada (4,1%) y Principado de Asturias, Canarias y La Rioja la más baja (3,0%).

Por su parte, los precios han crecido en lo que va de año un 1,2 por ciento, de nuevo por encima del resto del país (1,1 por ciento).