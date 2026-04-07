El Premio Nacional de la Crítica a los mejores libros de 2025 se falla este sábado en Morille (Salamanca)

SALAMANCA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Nacional de la Crítica a los mejores libros publicados en 2025, que cumple 70 años, se reunirá y fallará este sábado, 11 de abril, en el municipio salmantino de Morille.

Desde que se otorgó por primera vez en 1956, el Premio de la Crítica ha destacado los mejores libros de los mejores escritores españoles e hispanoamericanos, y ahora también extranjeros y es el único premio que se concede en las cuatro lenguas oficiales del Estado.

El jurado está compuesto por 21 críticos literarios, que forman una amplia representación de personas que realizan de forma habitual crítica literaria en los medios de comunicación. Es un jurado independiente, que otorga los premios al mejor libro de poesía y a la mejor obra narrativa, publicadas a lo largo del año.

Este es el único premio que se concede en las cuatro lenguas oficiales del Estado; en castellano, desde 1956; en catalán, desde 1971, cuando lo obtuvo Salvador Espriu, y luego Josep Pla, Mercè Rodoreda o Joan Brossa; y en gallego y vasco, a partir de 1976 lo han obtenido Cunqueiro, Méndez Ferrín, Manuel Rivas, Ramon Saizarbitoria, Bernardo Atxaga o Miren Agur Meabe.

Desde 2021 se premia además el mejor libro de lengua extranjera traducido a cualquiera de estas lenguas.

Los Premios de la Crítica no tienen dotación económica, pero sí un singular prestigio entre escritores, editores y lectores y entre los galardonados están los mejores autores de la literatura y las mejores obras que se han publicado.

Hace 70 años, el 8 de abril de 1956, se reunió en Zaragoza un jurado de críticos literarios presidido por Francisco Ynduráin, que escogió como mejor libro del año la novela 'La catira', de Cela.

Así comenzó la historia de este premio independiente, que ha destacado cada año los mejores libros que se publican en España. Al año siguiente, lo ganaron Gabriel Celaya, en poesía, y en narrativa, Rafael Sánchez Ferlosio con El Jarama. Mario Vargas Llosa fue el primer autor hispanoamericano que obtuvo el premio, con La ciudad y los perros, en 1964.

Entre los galardonados figuran Ana María Matute, Miguel Delibes, Gonzalo Torrente Ballester, Cristina Fernández Cubas, Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina, Enrique Vila-Matas, Luis Landero, Juan Marsé, Luis Mateo Díez, Javier Marías, Rafael Chirbes, o Fernando Aramburu; y poetas como Vicente Aleixandre, Octavio Paz, Blas de Otero, José Hierro, José Manuel Caballero Bonald, José Ángel Valente, Claudio Rodríguez, Tomás Segovia, María Victoria Atencia, Julia Uceda, Antonio Colinas, Guillermo Carnero, Antonio Carvajal, Chantal Maillard o Luis García Montero. La novela Hamnet, de Maggie ÓFarrell, inauguró en 2021 el premio a la mejor novela extranjera publicada en España. Mircea Cartarescu, Hernán Díaz y Paul Auster han continuado este elenco de autores extranjeros que han obtenido el Premio de la Crítica.

Recordando la primera convocatoria del premio el 8 de abril, en que se cumple ahora el 70 aniversario, se reúne este año el jurado en Morille, un pueblo de Salamanca de 221 habitantes dotado de una amplia actividad cultural y artística.vasco.