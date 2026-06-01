Los Premios Iberdrola Supera suman dos categorías y tendrán 400.000 euros de dotación para proyectos transformadores

Un momento de la presentación de los premios. - IBERDROLA

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de los Premios Iberdrola Supera suman dos categorías más y contarán con una dotación de 400.000 euros con los que la compañía pretende impulsa los mejores proyectos puestos en marcha en España en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva.

Los galardones se han presentado en Valladolid y ha contado con la participación del, alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; la responsable de Patrocinios de Iberdrola, Laura Gil y el delegado institucional de la compañía en Castilla y León, Miguel Calvo.

Además, han intervenido Marta Fernández, nadadora paralímpica y embajadora de Iberdrola; Lydia Valentín, medallista olímpica y miembro del jurado de honor de estos premios; y Elías Rubio, maestro y coordinador del proyecto Convi-Bol del CEIP Lope de Vega de León, galardonado en la última edición con el Premio Iberdrola Supera Social.

Durante su intervención, Laura Gil ha valorado la trayectoria de los Premios Iberdrola Supera desde su creación, destacando su impacto tanto en el número de candidaturas como en el componente emocional de los proyectos reconocidos, "historias que convierten sueños en realidades y generan un impacto directo en las personas".

Asimismo, ha subrayado las novedades de esta VII edición, con la incorporación de dos nuevas categorías -Supera Salud y Bienestar y Supera Veteranas- que se suman a las seis existentes, y ha recordado la ampliación del plazo de presentación de candidaturas hasta el 21 de junio.

Por su parte, Marta Fernández ha compartido el significado que tiene para ella formar parte del programa Embajadoras Iberdrola, poniendo en valor el compromiso de la compañía con el impulso del deporte femenino y su capacidad para generar referentes e inspiración.

En la misma línea, Lydia Valentín ha destacado el papel de los premios como "motor de cambio", para subrayar la responsabilidad del jurado de honor a la hora de reconocer proyectos "tan necesarios y con un impacto tan humano", que contribuyen "a transformar la sociedad a través del deporte".

Asimismo, ha intervenido Elías Rubio, maestro y coordinador del proyecto Convi-Bol del CEIP Lope de Vega de León, quien ha explicado los "beneficios" del reconocimiento recibido en la pasada edición, permitiendo consolidar y dar visibilidad a una iniciativa educativa inclusiva que utiliza el deporte como herramienta de igualdad.

Por su parte, Miguel Calvo ha reafirmado el "compromiso" de Iberdrola "con la igualdad y el desarrollo económico y social de Castilla y León", para destacar el "apoyo" de la compañía "al deporte femenino y su contribución al tejido empresarial y al empleo en la comunidad".

El acto ha concluido con la intervención del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha destacado el "orgullo" de la ciudad por acoger la presentación de unos premios "que fomentan la igualdad a través del deporte y ha animado a los vallisoletanos y al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León a presentar sus candidaturas en esta nueva edición".

MÁS CATEGORÍAS

La VII edición de los Premios Iberdrola Supera da un nuevo paso adelante con la incorporación de dos nuevas categorías -Supera Salud y Bienestar y Supera Veteranas-, que se suman a las ya consolidadas Supera Base, Supera Competición, Supera Social, Supera Inclusión, Supera Difusión y Supera Impulso Rural.

"Un crecimiento que amplía el alcance de unos galardones que reconocen iniciativas capaces de transformar la sociedad a través del deporte, desde la salud y la inclusión hasta el desarrollo rural o la promoción del talento femenino", añade la empresa a través de un comunicado.

Los proyectos presentados serán analizados por un jurado de honor compuesto por destacadas personalidades del mundo del deporte y de los medios de comunicación, entre ellas Carolina Marín, Teresa Perales, Iker Casillas, Sandra Sánchez, Lydia Valrentín, Ona Carbonell, Susanna Griso y Alexia Putellas. Cada una de las categorías contará con una dotación de 50.000 euros, lo que eleva la cuantía total de los premios a 400.000 euros.

En su sexta edición, los Premios Iberdrola Supera igualaron el récord de candidaturas alcanzado previamente, con 1.300 proyectos presentados. En conjunto, desde su creación en 2020, la iniciativa ha recibido más de 5.300 candidaturas, reflejo del creciente interés y del impacto de unos galardones que dan visibilidad a iniciativas con un fuerte componente social y transformador.