Los Premios Racimo de Serrada (Valladolid) se entregan el viernes a El Nido, Emiliano Allende, Vallkirias y Ruth Gabriel

Presentación de los Premios Racimo 2025. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Racimo 2025 de Serrada (Valladolid), que reconocen a agrupaciones y personas relacionadas con la cultura y los valores humanos, se entregarán el próximo viernes, 2 de octubre, a El Nido, Emiliano Allende, Vallkirias Pisuerga, Ana Zamora, Germán González, Ruth Gabriel, Hermanos Grijalba, Diego Merayo y Rosana Largo.

El Ayuntamiento de Serrada celebrará la gala de entrega de estos galardones a las 20.30 horas en el Teatro Ismael Alonso del Centro Cívico de la localidad, que reconoce en esta cita a trayectorias destacadas en diferentes disciplinas artísticas y culturales.

En esta ocasión, los reconocidos con los Premios Racimo 2025 son Germán González Sinova, en la categoría de Artes Plásticas y Visuales; Ana Zamora, en Artes Escénicas; Ruth Gabriel, en Cine; El Nido, en Música; Hermanos Grijalba, en Arquitectura; Diego Merayo, en Literatura; Vallkirias Pisuerga, en Valores Humanos; Rosana Largo, en Diseño y Moda, y Emiliano Allende con el Racimo de Honor por una trayectoria vinculada a la cultura, al cine y a los propios Premios Racimo.

Además, estos galardones están estrechamente vinculados al Programa Cultural Cosecha, una iniciativa municipal que, además de desarrollar durante todo el año una amplia programación cultural, ha convertido las calles de Serrada en un "museo al aire libre".

Así, se entregarán también los Premios Cosechero, concedidos por el Ayuntamiento de Serrada a personas y colectivos que colaboran con el Programa Cultural Cosecha. En esta ocasión, se reconocerá a la Delegación Local de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y a Antonio de Íscar, de la bodega Diez Siglos de Verdejo.

Con la celebración de una nueva edición de estos premios que tienen tres décadas de trayectoria, Serrada vuelve a convertir la cultura en "protagonista" y reafirma su "compromiso con la promoción de las diferentes disciplinas artísticas, el reconocimiento del talento y el apoyo a quienes contribuyen, desde distintos ámbitos, a enriquecer la vida cultural y social de la localidad".