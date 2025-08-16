Preocupan los incendios de Barniedo, Canalejas y Gestoso en León, que suma 30 localidades evacuadas

Una coche quemado que ardió tras un incendio en tierra quemada, a 13 de agosto de 2025, en Quintana y Congosto, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

Nueve incendios están en gravedad 2, incluidos dos autonómicos al pasar a Palencia

LEÓN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 30 localidades, con más de 1.500 vecinos, están evacuados actualmente en la provincia de León, donde de cara a esta noche preocupan especialmente el "potente" incendio de Barniedo de la Reina y los de Canalejas y Gestoso por su "virulencia".

Así lo ha expuesto el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego Pinedo, quien ha informado que este sábado, 16 de agosto, ha sido "intenso y complicado", lo que se refleja en los nueve incendios de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la provincia con los que se concluye la jornada, a los que se suman dos en nivel 1, además de otros tantos activos o controlados, hasta un total de 21 "en diferentes capacidades".

Esta situación ha obligado a que esta noche más de 1.500 vecinos estén confinados en 29 localidades. En concreto, por el incendio de Barniedo de la Reina están desalojadas Portilla, Llánaves y Casasuertes; por el de Paradiña, la localidad homónima y Pobladura de Somoza; por el de Canalejas, la misma localidad, además de Calaveras de Abajo, de Arriba, Valcuenda y La Espina, y por el de Gestoso, la misma, Arnado, Leiroso, Villarubín, Sanvitul y Lusio.

Asimismo, se ha evacuado esta noche a Caín, mientras el de Yeres-Llamas de Cabrera ha obligado a desalojar a Peñalba de Santiago, Montes de Valdueza, Bouzas, Manzanedo de Valdueza, San Cristóbal de Valdueza, Espinoso de Compludo, Palacios de Compludo, Carracedo de Compludo, Compludo, Pobladura de la Sierra, Prada de la Sierra y Piedras Albas.

En cuanto a infraestructuras, se ha cortado el tren en la línea de ferrocarril de Vía Estrecha entre Puente Almuhey y Guardo, ha precisado el delegado, para señalar que también se ha cortado la línea eléctrica en Paradiña para realizar diferentes acciones y actividades contra incendios en este fuego en concreto.

También se mantiene cortada la carretera LE-621 desde el último pueblo de Cantabria hasta Barniedo, además de la LE-164 entre Pombriego y Llamas de Cabrera, la LE-7311 desde Odallo y también la L-5228 subida a Morredero. Asimismo, hoy se ha incorporado el corte de tráfico entre Salas de los Barrios y San Cristóbal de Valdueza,m ha detallado Pinedo, quien ha lamentado que no ha sido un día bueno respecto a incendios.

En este contexto, respecto al de Yeres, ha indicado que se intenta "estabilizar fundamentalmente para que pierda esa virulencia que tiene en dirección Ponferrada", localidad que ha asegurado "no corre riesgo" en su entorno urbano.

En Fasgar, la zona está activa y después de varios días ha vuelto el incendio a esta localida, pero no ha llegado a la población, que se intenta defender, ha incidido, para detallar que en la zona de Anllares de Sil hay varios puntos activos, tanto en el oeste y norte, que avanza hacia Asturias, "no afectando a la localidad de Valdeprado".

Preocupa, por otro lado, el de Gestoso, el que ha entrado por Ourense, un incendio "potente, fuerte, con mucha línea de fuego" que se ha declarado este sábado de IGR 2, como el de Caín, que ha pasado desde Asturias y por el que se ha cortado el turismo en la Ruta del Cares.

Respecto al de Molezuelas de la Carballeda que afectaba al sur tras pasar desde Zamora, el delegado de la Junta ha subrayado que "ya no preocupa" porque "no hay reproducciones", "de las cosas positivas" en la jornada en León. Este ha bajado a IGR 1.

BARNIEDO Y CANALEJAS, AUTONÓMICOS

Por el contrario, están en alerta por el de Barniedo, cuya "evolución es virulenta" y ha pasado a Palencia, con lo cual se ha convertido también en "incendio autonómico". "No hay un control efectivo y se va a trabajar con cortafuegos y maquinaria pesada para evitar que pase a la zona de Riaño", ha apuntado

En cuanto al de Canalejas, que pasa también a Palencia, ha advertido de que el frente "es muy potente y virulento" y además ha cogido una masa arbolada cerca de Río Camba, con casi más de 3.000 hectáreas de pinar, lo que es "un motivo de preocupación".

ESPERA MEJORA CON LA BAJADA DE TEMPERATURAS

Por otro lado, el delegado de la Junta ha subrayado que espera que mejore la situación con la bajada de temperaturas de cara al lunes y la previsión de incluso lluvia en Picos de Europa. "Esperemos que de esa forma podamos vencer al fuego", ha apostillado.

Por último, ha avisado de que estos fuegos tienen un comportamiento "muy extraño", un contexto en el que ha puesto como ejemplo el incendio en La Cabrera, que en dirección a Peñalba en la última noche, "quemó más que durante los cuatro días anteriores": "Para que veamos un poco la virulencia de los incendios a los que nos estamos enfrentando".