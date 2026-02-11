Presentadas 131 candidaturas de 26 partidos de los que nueve concurren en todas las provincias

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los partidos políticos y coaliciones han presentado un total de 131 candidaturas por 26 formaciones políticas para las elecciones autonómicas del 15 de marzo de las que nueve concurren en las nueve provincias de Castilla y León, con la particularidad de que el movimiento España Vaciada se presenta así en Palencia y en Salamanca y con las coaliciones provinciales Ahora Decide-España Vaciada, en Zamora, y Municipalistas-España Vaciada, en Valladolid.

Las nueve formaciones políticas que presentan candidaturas en las nueve provincias son PP, PSOE, Vox, Podemos-Alianza Verde CyL 2026, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo: En Común (IU-MS-VQ); Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA); Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC); Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco) y Se Acabó la Fiesta (SALF).

A falta de la publicación de las candidaturas proclamadas en el Boletín Oficial de Castilla y León del 17 de febrero, el BOCyL publica este miércoles las 131 candidaturas presentadas tras lo que se abre un plazo para la comunicación a las juntas electorales provinciales de las irregularidades apreciadas y para la subsanación de esos errores.

Valladolid aglutina la mayor parte de candidaturas presentadas con 17 en total, seguida de León, Salamanca y Zamora, con 16 candidaturas; Palencia, con 15; Ávila y Burgos, con 14, Soria, con 12, y Segovia, con 11.

UPL, partido que consiguió tres procuradores en las elecciones de febrero de 2022, se presenta en tres provincias (León, Salamanca y Zamora), y Soria ¡Ya!, que también contó con tres procurados, se presenta sólo por la circunscripción soriana.

En el caso de Por Ávila, con un procurador en las dos últimas legislaturas, presenta listas por Ávila y por Valladolid, al igual que en 2022, y Ciudadanos-Partido por la Ciudadanía, que también consiguió un escaño en las últimas elecciones, se presenta en siete de las nueve circunscripciones --todas las provincias salvo Segovia y Palencia--.

Entre las formaciones que optan a conseguir uno de los 82 escaños en juego figura 'Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco)' con listas en las nueve provincias. También ha presentado listas 'Por un mundo más justo (Mundo+Justo)' con aspiraciones en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

En Zamora se presenta 'Soberanía Alimentaria Española', en Palencia 'Vamos Palencia', en Burgos 'Vía Burgalesa Municipalista (VBM)', en Ávila Partido Demócrata Social Jubilados Europeos (P.D.S.J.E.) y en León se presentan Proyecto Alantre y Coalición por El Bierzo. Y PREPAL (Partido Regionalista del País Leonés) ha presentado listas en León, en Salamanca y en Zamora.

En el caso de Falange Española de las J.O.N.S., presenta listas en las provincias de Ávila, Palencia y Valladolid.

CANDIDATURAS POR PROVINCIAS

Así, en Ávila las catorce candidaturas están sustentadas por PSOE, PP, Falange, Podemos-AV, Por Ávila, Vox, IU, Ciudadanos, PACMA, Nueve, PCAS-TC, Escaños en blanco, Partido Demócrata Social Jubilados Europeos (P.D.S.J.E.) y SALF.

En el caso de Burgos, hay otras catorce candidaturas formalizadas por PSOE, PP, Podemos-AV, Vox, Partido Comunista, Mundo+Justo, Vía Burgalesa, Cs, IU, PCAS-TC, PACMA, Escaños en blanco, Nueve y SALF.

Por su parte, en León se han presentado 16 candidaturas: PSOE, PP, P. Alantre, UPL, Podemos-AV, PACMA, PCAS-TC, Nueve, Ciudadanos, Partido Comunista, Coalición por el Bierzo, Escaños en blanco, Vox, IU, PREPAL y SALF.

En Palencia se han presentado quince candidaturas sustentadas por PSOE, PP, España Vaciada, Falange, Escaños en blanco, IU, Vox, PACMA, Vamos Palencia, Mundo+Justo, Partido Comunista, PCAS-TC, PANCAL-URC, SALF y Podemos-AV.

Y en Salamanca las 16 candidaturas presentadas están impulsadas por Nueve, PP, UPL, Partido Comunista, España Vaciada, PSOE, Podemos-AV, Ciudadanos, Vox, IU, Escaños en blanco, PREPAL, PCAS-TC, Mundo+Justo, PCMA y SALF.

En Soria son doce las listas presentadas. Los partidos son PP, PSOE, Soria ¡Ya!; Nueve CyL; Podemos-AV; Vox; Cs; Escaños en Blanco; IU-NS-UQ; Vox; Por Ávila; Municipalistas-España Vaciada; Partido Comunista; Podemos-AV; Mundo más Justo; Ciudadanos; PCAS-TC y Se Acabó la Fiesta.

Valladolid es la provincia en la que más candidaturas se han presentado con un total de 17 partidos. Así, las listas publicadas incluyen al PSOE, PP; Falange Española, Nueve Castilla y León; Pancal-Urci; Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos; Pacma; IU-MS-UQ; Vox; Por Ávila; Municipalistas-España Vaciada; Partido Comunista de los trabajadores de España; Podemos-AV; Mundo más Justo; Ciudadanos, PCAS-TC y Se Acabó la Fiesta.

Asimismo, en Zamora son 16 los partidos que han registrado listas. Se trata de PSOE, PP; Ahora decide-España Vaciada; Podemos-AV; UPL; Partido Animalista (Pacma); IU-MS-UQ; Vox; Partido Regionalista del País Leonés; Nueve Castilla y León; Escaños en Blanco; Cs; PCAS-TC; Por un Mundo Más Justo; Soberanía Alimentaria Española y Se Acabó la fiesta.