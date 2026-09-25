Presidencia duplicará en 2027 la ayuda al mantenimiento de bares y centros de ocio si incorporan un pequeña tienda

González Gago en la visita este viernes al bar La Casuca de Yoa en el municipio de Niharra (Ávila) - JCYL

NIHARRA (ÁVILA), 25 (EUROPA PRESS)

La Consejería de la Presidencia duplicará en 2027 la ayuda de 3.000 euros destinada al mantenimiento de bares y centros de ocio si incorporan un pequeña tienda de productos básicos de alimentación, higiene y limpieza, por lo que la subvención llegará en esos casos a los 6.000 euros.

Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en la visita este viernes al bar La Casuca de Yoa, en el municipio de Niharra (Ávila), uno de los establecimientos que ha recibido la ayuda durante los tres últimos años.

González Gago ha explicado que la propuesta mantendrá los 3.000 euros destinados a los gastos corrientes del establecimiento y añadirá otros 3.000 euros que ayuden a sufragar los gastos de Seguridad Social del autónomo o trabajador que regente el bar cuando el establecimiento incorpore la actividad comercial de la tienda de ultramarinos.

El consejero ha asegurado que la Junta de Castilla y León seguirá trabajando para que los pequeños pueblos de la Comunidad "cuenten con buenas infraestructuras y servicios públicos de calidad, pero también para que sean pueblos habitables, humanos, sociales y con vida".