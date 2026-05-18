Presidencia promueve 85 actividades para acercar a los ciudadanos el funcionamiento de la Administración autonómica

VALLADOLID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia ha organizado un total de 85 actividades, 36 de ellas en formato no presencial, para acercar a los ciudadanos el funcionamiento diario de las instalaciones y de los servicios públicos que desarrolla la Administración autonómica, como el Servicio 012 de información, el Supercomputador Caléndula o el Centro de Hemoterapia y Hemodonación.

Se trata de una iniciativa internacional enmarcada en la Semana de la Administración Abierta que estará en marcha desde este lunes, 18 de mayo, hasta el próximo sábado, día 23, que busca mostrar a los ciudadanos "lo que es la Administración por dentro", en palabras del consejero de la Presidencia en funciones, Luis Miguel González Gago, que ha incidido en la oportunidad de mostrar a los contribuyentes en qué se gastan los recursos públicos.

"Queremos trasladar a los ciudadanos qué servicio prestamos pero no sólo competencialmente y por qué lo hacemos, sino también cómo lo hacemos desde dentro, en definitiva, rendir cuentas ante ellos", ha explicado González Gago que ha precisado que la Semana de la Administración Abierta tiene un triple objetivo: acercar las instituciones a las personas, rendir cuentas de cómo actúa la Administración y establecer cauces de participación ciudadana directa en el servicio público.

Entre las actividades programadas para la Semana de la Administración Abierta ha mencionado la apertura del Supercomputador Caléndula, en León, para que los ciudadanos puedan conocer cómo funciona realmente un instrumento de este tipo o la iniciativa que se llevará a cabo en el Instituto Tecnológico Agrario de Zamadueñas donde se enseñarán las nuevas semillas y cómo se producen.

También ha destacado la jornada para conocer de primera mano cómo se desarrolla la gestión forestal en el Aula del Bosque del Amogable, en el Navaleno (Soria), y la posibilidad de conocer de cerca el trabajo que realizan los técnicos responsables del Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora; del Museo de la Evolución Humana, en Burgos, o del museo autonómico de Palencia o cómo se organiza la Biblioteca de Castilla y León, en Valladolid.

"En definitiva, un conjunto de servicios y de centros que habitualmente no están abiertos al ciudadano en su funcionamiento interno y que durante esta semana van a tener oportunidad los ciudadanos de verlos, apreciarlos y conocer por dentro cómo funcionan", ha concluido González Gago en la presentación de esta Semana que ha tenido lugar en la sede del Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl), dependiente de la Consejería de Sanidad.

El Chemcyl celebrará una jornada de puertas abiertas el próximo jueves, 21 de mayo, con visitas guiadas al centro dirigidas especialmente a los más jóvenes en las que se explicará su funcionamiento y se insistirá en la importancia de la colaboración ciudadana para garantizar reservas estables de componentes sanguíneos y medicamentos hemoderivados durante todo el año.

El director general del Chemcyl, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, ha reconocido que esta iniciativa de administración abierta supone "una oportunidad" para el Centro de Hemoterapia y Hemodonación para poder difundir entre los ciudadanos "un mensaje potente de necesidad de donación de sangre". A modo de ejemplo, ha explicado que para la realización de un trasplante se pueden llegar a necesitar hasta 200 bolsas de sangre y entre 6, 8 o 10 para parto complicado.

Ortiz ha recordado por otro lado que los lunes suelen comenzar con un nivel más bajo en los depósitos de reservas de sangre y ha hecho especial hincapié en que las peticiones los hospitales hacen necesario mantener un ritmo de 450 donaciones diarias, tras lo que ha advertido de que algunos tipos suelen estar en "niveles justitos".

"En general lo que necesitamos es animar a los donantes, a la gente joven que se incorpore a la donación de sangre y estabilizar a los donantes de toda la vida, donantes antiguos, donantes que son veteranos ya, que son los que tienen en su agenda 3, 4, 5 y hasta 6 donaciones al año, que evidentemente son la base de todo lo que estamos haciendo", ha concluido.