Presidente del Consejo Consultivo de CyL lamenta que haya "tormenta seria con aparato eléctrico" sobre la Constitución

SALAMANCA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, ha lamentado que actualmente haya "una tormenta seria con aparato eléctrico sobre la Constitución" y que "la realidad política parece que está atropellando día a día" a la Carta Magna.

Así lo ha señalado antes de participar en la apertura de una jornada sobre el texto de 1978 celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca (USAL), en un acto al que ha acudido, entre otras autoridades, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Este encuentro, ha apuntado Sánchez de Vega, ha sido una continuación a la "jornada similar" celebrada hace un año en las Cortes, en el marco de actos para celebrar el aniversario de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, que cumplen 45 y 40 años respectivamente.

"El año pasado participamos en la organización de una jornada similar sobre la Constitución en las Cortes de Castilla y León, y entonces decíamos que había nubarrones en el cielo; yo creo que este año hay una tormenta seria con aparato eléctrico sobre la Constitución", ha dicho.

Sobre cuál es el estado de la Carta Magna, ha manifestado: "Soporta algunas tensiones muy complicadas desde el punto de vista del Estado autonómico y esperemos que vaya poco a poco suavizándose la situación, porque la realidad política parece que está atropellando día a día a la propia Constitución, y eso para un estado constitucional democrático de derecho no es bueno".

En alusión a la "tormenta" a la que hacía referencia previamente y en respuesta a dónde están cayendo esos "rayos" utilizando el símil, ha indicado que "caen los rayos sobre todo" en el apartado dedicado al Estado de las Autonomías y en el artículo 2 de "la unidad del Estado".

"Caen también, yo creo, en cierto modo, por la pereza política de no haber retocado algunos aspectos de la Constitución que quizá en otros años podría haberse hecho, caen un poco en la ingenuidad de haber pensado en estos 45 años que nunca se iban a producir este tipo de situaciones tan extremas con respecto a la Constitución".

Por otra parte, sobre si la propuesta para la Ley de Amnistía es anticonstitucional, ha respondido que no puede pronunciarse al respecto; no obstante, ha continuado: "Los hechos sucedidos hasta el momento, pues llevan a deducir posiblemente a los oyentes, a los lectores, que los privilegios en un estado de derecho no caben, no caben porque rompen el principio de igualdad".