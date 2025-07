El presidente de la Diputación de León asegura que el pacto de Gobierno con UPL goza de "muy buena salud"

LEÓN 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha asegurado este viernes que el pacto de Gobierno en la Institución provincial con la UPL "goza de muy, muy buena salud" y es "buenísimo".

"Siempre digo que tenemos nuestras disparidad de criterios, aunque es verdad que eso pasa incluso cuando gobiernas con el mismo, con gente de tu mismo color político", ha puntualizado y ha añadido que el Gobierno de PSOE y UPL en la Diputación de León siempre mira "por y para aquello que es lo mejor para la provincia".

En este sentido, ha apuntado que el trabajo conjunto de ambas formaciones políticas se realiza sin pensar quiénes son los representantes de un partido y los del otro, ya que el equipo de Gobierno es "sólido y consolidado" y "no se ponen colores políticos" para llevar a cabo la labor diaria.

Dicha labor es "luchar y trabajar duro", al igual que expresó ayer el vicepresidente de la Diputación y miembro de UPL Roberto Aller. "Lo manifestó claramente porque es realmente el sentimiento que tenemos, trabajamos conjuntamente y muy duro, por y para nuestras provincia", ha agregado.

Asimismo, se ha referido a las declaraciones efectuadas por el secretario autonómico de Organización del PSOE, Daniel de la Rosa, en las que hacía un llamamiento para captar el apoyo de los votantes de UPL ante las próximas elecciones regionales.

Al respecto, ha señalado que, más allá de las afirmaciones que se han "podido sacar de contexto" en cuanto a lo que afecta a la UPL, opina "exactamente lo mismo" que De la Rosa en lo que respecta al PSOE, en el sentido de que en ocasiones el voto que se traslada a partidos políticos que después no tienen representación en los parlamentos "está claro que es un voto tirado", lo cual "no quiere decir que la gente no pueda votar". "Estamos en un país libre, solo faltaba".

"FOCALIZAR" EL VOTO.

En este contexto, ha manifestado que si se quiere acudir al voto útil, el voto a la izquierda del PSOE "debe focalizarse y centrarse en el PSOE" y ha insistido en que, "más allá de que puedan haber sido unas declaraciones poco afortunadas o sacadas fuera de contexto, el pacto entre UPL y PSOE en la Diputación de León goza de muy, muy buena salud".

Gerardo Álvarez Courel se ha pronunciado de este modo durante la inauguración de la Feria del Ajo de Santa Marina del Rey, una celebración que ha contado con la presencia de numerosos representantes políticos locales, provinciales y autonómicos, entre ellos, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.