El presidente de la Diputación pide la implicación de todas las administraciones ante el desprendimiento en Peñalba . - DIPUTACIÓN DE LEÓN

La Diputación evalúa los daños en la carretera de Peñalba tras las últimas lluvias

El presidente y el vicepresidente y diputado de Infraestructuras visitan la

carretera para analizar la situación Se evalúan los daños y posibles soluciones, entre ellas la instalación de mallas para evitar la caída de piedras en la carretera

LEÓN, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente y diputado de Infraestructuras de la institución provincial, Roberto Aller, han visitado la carretera que da acceso a la localidad de Peñalba de Santiago, que durante estos días ha sufrido un nuevo desprendimiento de piedras, tierra y lodo, que ha dejado cortada de nuevo la vía.

Según Álvarez Courel, "la Diputación ya está trabajando para limpiar el otro acceso a esta localidad, el del Alto de la Cruz, que se vuelve a acondicionar para que el pueblo no quede aislado". Además, el presidente ha hecho hincapié en que "lo que hay que tener muy claro en esta situación es que tiene que haber una implicación de todas las administraciones, no solo la institución provincial como propietaria de la carretera, sino también el titular de los terrenos que se vienen abajo por la lluvia, así como las administraciones competentes en materia de protección del medio ambiente y en la gestión de los cauces de los ríos, para que, entre todos, se busque una solución".

En este sentido, Courel ha reiterado que la Diputación "no genera este problema, sufre este problema", y es la primera en querer solucionarlo.

Por su parte, el vicepresidente ha explicado que "es una desgracia, pero podía haber sido mucho peor". Aller ha apuntado a que se estaban llevando a cabo por parte de la Diputación unas obras de colocación de mallas para intentar evitar estos sucesos en la carretera, "Podemos sacar alguna conclusión positiva, ya que las mallas han funcionado en parte, no al cien por cien, pero la verdad es que los trabajos aún no habían concluido", se ha felicitado.

Además, el diputado de Infraestructuras ha explicado que se están evaluando los daños y las posibles soluciones en estos momentos, sin descartar la línea de las mallas en la que se está trabajando.