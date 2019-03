El presidente del PP de Ávila advierte que con la fragmentación de la derecha "el único que gana es el PSOE"

Publicado 25/03/2019 14:05:13 CET

ÁVILA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Ávila, Carlos García, ha advertido de que "con la fragmentación de la derecha el único que gana es el Partido Socialista", y ha apelado a "la responsabilidad a la hora de coger una papeleta, que puede suponer que se use a provincias como Ávila para pagar las facturas de otros partidos".

Así lo ha expresado tras registrar en la Junta Electoral Provincial de Ávila las listas electorales al Congreso y al Senado, a la vez que ha llamado a "construir y no destruir, unir y no desunir, y avanzar y no retroceder", para lo que hay que "confiar en las políticas del Partido Popular".

García ha pedido a la sociedad abulense que valore lo que "ha demostrado siempre el PP", como es "la estabilidad que siempre ha dado a todas las instituciones como motores de desarrollo y de generación de empleo", frente a "cómo han dejado España siempre los gobiernos socialistas".

"Si queremos que el populismo y la demagogia gobiernen España, la primera que perderá será Ávila", ha dicho.

También ha manifestado que el 28 de abril hay que recordar que "otros partidos han querido romper la unidad de España", y que los presupuestos del PP de 2017 ponían a Ávila dentro de la apuesta de desarrollo industrial, que luego "el PSOE se cargó por completo con un descenso de las inversiones del 15%".

El presidente del PP ha destacado "la capacidad de gestión de Alicia García", cabeza de lista al Congreso, "desde que empezó en la política municipal", y "el conocimiento de Ávila y de las instituciones de José Ramón García" como número dos al Congreso.