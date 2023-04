El preso que incendió su celda: "¡Sólo cumplí lo que me ordenó el 'Chino' pues si no me quitaba de en medio!"

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

"¡Solo cumplí lo que me ordenó el 'Chino' pues si no me quitaba de en medio. Todos en prisión saben que es capaz de matar!", es la confesión del recluso marroquí Amine B. a modo también de excusa para justificar por qué en enero de 2022 no tuvo más remedio que prender fuego a su celda para cumplir así la orden del también preso y compañero de banquillo, Jorge Alfonso V.C.

El juicio por aquel incendio desatado sobre las 14.20 horas del 11 de enero del pasado año que obligó a los funcionarios a evacuar una decena de celdas del Módulo 7 del Centro Penitenciario de Valladolid ha dado comienzo este martes en la Audiencia Provincial en medio de un fuerte dispositivo de seguridad integrado por efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Separados y custodiados a cada lado de la sala han quedado dispuestos el autor material del fuego, Amine B, y el supuesto inductor del siniestro, Jorge Alfonso V.C, cuyas declaraciones han sido diametralmente opuestas, ya que mientras el primero ha atribuido al segundo la autoría intelectual del incendio que tuvo que cumplir bajo amenazas de muerte, el aludido se ha desmarcado por completo y ha asegurado que lo hizo el marroquí por voluntad propia con el objetivo de lograr su traslado a otro módulo u otro penal.

Ambos internos habían sido metidos en la misma celda durante tres o cuatro días, con carácter previo al incendio, si bien fueron separados a raíz de la petición formulada por Amine B, quien ha sostenido en el juicio que pidió el cambio a raíz de que los funcionarios ocuparan un teléfono móvil a su compañero y éste comenzara a reprocharle que era porque se había ido de la lengua.

A partir de entonces, siempre según la versión de Amine, su hoy compañero de banquillo no cesó de amenazarle de muerte de forma directa y a través de otros reclusos para que originara un fuego en la nueva celda a la que había sido conducido, sin saber cuál era el verdadero propósito de dicho encargo.

El marroquí, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que finalmente no tuvo más remedio que provocar el incendio con un mechero que tenía. Prendió fuego a la almohada, aunque su intención, tal y como ha insistido, era únicamente generar humo y hacer creer a Jorge Alfonso que había cumplido su orden.

Sin embargo, la cosa se le fue de las manos y las llamas de la almohada se extendieron al colchón, con lo que en pocos segundos la densa humareda generada se propagó por el resto de celdas de la galería, poniendo en peligro la vida de otra decena de reclusos que tuvo que ser evacuada de urgencia por los funcionarios.

Amine B, a lo largo de su testifical, ha insistido en que su intención era hacer una especie de 'paripé' para que el supuesto inductor del incendio se diera por satisfecho y ha reiterado también que lo hizo porque estaba aterrorizado ante sus amenazas de muerte.

"UNA PERSONA PERVERSA, CAPAZ DE MATAR"

"Tenía terror, es algo que no se puede expresar con palabras. Todo el mundo conoce al 'Chino' y sabe que es capaz de matar. Es una persona perversa, no es cualquier preso, es un hombre peligroso, problemático....", ha dejado caer Amine para contextualizar por qué el día de autos no tuvo otra salida que causar el incendio, sobre todo porque ese mismo día Jorge Alfonso le había gritado un mensaje claro entre celdas: "¡O haces lo que de digo o a las cuatro y media te meto cuatro puñaladas en el patio!".

Aunque en enfermería, una vez materializada la evacuación, Amine B. aseguró a los funcionarios que había prendido fuego a la celda para suicidarse, el acusado ha explicado que fue la versión que se le ocurrió porque quien le había encargado el trabajo también se encontraba en ese instante en las mismas dependencias recuperándose de la intoxicación por humo.

Frente a lo declarado por el preso marroquí, quien ha pasado los últimos seis años de su vida en distintas prisiones, el supuesto 'cerebro' del incendio, Jorge Alfonso V.C, con un total de veinticuatro años cumplidos entre rejas, se ha declarado inocente, ha asegurado que mantenía una buena relación con su compañero de banquillo y ha atribuido a éste el siniestro en exclusiva, con el objetivo de lograr un traslado.

"¡QUIÉN SOY YO COMO PARA TENER SECUACES!"

"Conozco a este chico desde hace una década y no es la primera vez que ha quemado su celda para conseguir que le trasladen de módulo o de prisión", ha apuntado Jorge Alfonso, quien también ha negado haber amenazado al citado joven de muerte de forma directa o a través de otros reclusos. "¡Quién soy yo, pero si no soy nadie como para tener secuaces!", ha aseverado el acusado.

También ha rechazado que tras registrarse el incendio se negara a salir de su celda y ha explicado que si fue el último en abandonar la galería es porque su puerta fue también la última en ser abierta. "Hasta que vino el director, a mi no se me abrió el cangrejo de la celda. Además, no sé si estaba aturdido por la medicación o mareado por el humo", ha mantenido Jorge Alfonso.

La primera de las dos sesiones del juicio ha contado igualmente con el testimonio de funcionarios que ese día participaron en la evacuación de la galería, con la particularidad de que todos ellos han coincidido al definir a Jorge Alfonso como un preso con cierto predicamento entre el resto de la población reclusa. "Es un hombre que se desenvuelve con soltura en los distintos módulos" o "es de los internos que se hacen valer en los patios" son algunas de las opiniones vertidas por los funcionarios.

También ha coincidido al apuntar que la humareda generada por el incendio fue muy intensa y pudo poner en peligro la vida de los ocupantes de las celdas, riesgo que se vio aumentado por la actitud nada colaboradora del propio Jorge Alfonso, a quien tuvieron que sacar a la fuerza porque "de forma hostil" se negaba a salir.

Con carácter provisional, Fiscalía de Valladolid solicita once años de cárcel para Amine B. por delito de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas, con la atenuante analógica de obrar por miedo insuperable, y quince años para Jorge Alfonso V.C. ('Chino')--le considera autor mediato--y otros dos más por delito continuado de amenazas sobre su compañero de banquillo.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública pide que ambos, de forma conjunta y solidaria, indemnicen por partes iguales con 886 euros al Ministerio del Interior-Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por los daños causados.