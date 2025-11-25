El presupuesto de Diputación de León para 2026, "prudente y exigente", cuenta con 241 millones, 4,8% más que 2025

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (centro); el vicepresidente, Valentín Martínez (izquierda) y el diputado de Hacienda, Santiago Dorado (derecha), presentan los presupuestos del ejercicio 2026. - EUROPA PRESS

LEÓN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha presentado este martes el presupuesto para 2026 "adecuado", a la vez que "prudente y exigente", dotado con cerca de 241 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,8 por ciento respecto a la dotación de 2025, con 11,1 millones de euros más.

Courel ha explicado que el presupuesto se prevé aprobar en el pleno monográfico que tendrá lugar este viernes y ha precisado que el presupuesto general consolidado asciende a 241.845.502,79 euros (508.275,2 euros más), en el que se incluyen partidas para otras entidades dependientes de la Institución provincial como el Instituto Leonés de Cultura (ILC), el Consorcio para la Gestión y la Promoción del Aeropuerto de León o el Consorcio del Patronato Provincial de Turismo de León.

Como novedad para 2026, incluye en el apartado de transferencias corrientes una partida nueva para la elaboración de planes de emergencia para la prevención y extinción de incendios dotada con 400.000 euros, que contará con una concesión de la Junta y para la que la Diputación aportará cerca de 300.000 euros. "Vamos a estar donde los municipios nos necesiten", ha recalcado.

El presidente de la Diputación de León ha señalado que el presupuesto para el próximo ejercicio es "adecuado" y cada céntimo se destina a luchar contra la despoblación, con el objetivo de que los pueblos de la provincia no se vacíen. "Vamos recuperando población en la provincia, desde Diputación invertimos todos los céntimos en frenarla", ha apostillado.

Por su parte, el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, ha expresado que con estas cifras la Institución provincial intenta ser "prudente", aunque también "exigente", al tiempo que las cuentas se han diseñado de la manera "más escrupulosa posible". Se trata del presupuesto "más abundante de la historia de la Diputación de León", fruto de la "responsabilidad y el diálogo", sin deudas ni subidas de tributos.

De esta manera, el presupuesto, "riguroso, social, inversor, municipalista y flexible", tiene los objetivos de dar respuesta a las personas y apostar por el futuro de la provincia con las políticas sociales como "prioridad".

NUEVA RESIDENCIA UNIVERSITARIA

Concretamente, el presupuesto para 2026 asciende a 240.008.471,12 euros y de entre las dotaciones presupuestarias Courel ha destacado un millón de euros en el capítulo de inversiones que se destinará para una nueva residencia de estudiantes. Se ubicará en La Granja y sus plazas se ofertarán para estudiantes de la Universidad de León (ULE) empadronados en municipios de menos de 20.000 habitantes.

También se ha referido a los 40.000 euros que se destinarán a la nueva Oficina de Expropiaciones que permitirá a la Diputación desbloquear 60 proyectos pendientes en carreteras.

Santiago Dorado ha señalado que la Institución provincial ha intentado ser "prudente" desde el punto de vista financiero, pero también "exigente" consigo misma y "lo más escrupulosa posible" para dar respuesta a todas esas necesidades, teniendo siempre presente los aspectos social, las infraestructuras que demanda la provincia y la cooperación con los 208 ayuntamientos y 1.228 juntas vecinales sobre los que la Diputación Provincial tiene competencias.

En cuanto al incremento de 11,1 millones de euros respecto al presupuesto de 2025, ha puntualizado que se debe principalmente a que se estima una subida en el Fondo Complementario de Financiación de 7,9 millones de euros. Además, también se ha incrementado la asignación en el marco de la ayuda a domicilio con la Junta y el incremento de lo que se recauda por la venta de productos por los CTR.

DESCENSO DEL PORCENTAJE DE GASTOS DE PERSONAL

Respecto a los gastos, ha desglosado que el referente al de personal contempla 66.511.282 euros, lo que supone un incremento del tres por ciento prácticamente respecto al ejercicio anterior, aunque representa un 27,71 por ciento del presupuesto total, el porcentaje más bajo en los últimos años.

Por su parte, los gastos ordinarios contarán con una partida para el funcionamiento de todos los servicios y de los centros de la Diputación Provincial de 85.722.872 euros, una cifra ligeramente superior a la del presente ejercicio.

En este apartado se encuentra la gestión de residuos, con 22,6 millones de euros; el contrato de ayuda a domicilio, de 23,3 millones y la red de carreteras, con 9 millones de euros. Los centros psiquiátricos que la Diputación tiene concertados suponen 1,7 millones de euros y los convenios con los ayuntamientos de León y de Ponferrada para bomberos alcanzan los 1.670.000 euros.

8 MILLONES PARA EL PLAN DE EMPLEO

Las transferencias corrientes cuentan con 32.505.152 euros, lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior de 3,5 millones de euros. De entre las partidas que componen este capítulo ha destacado el Plan de Empleo, con 8 millones de euros o la transferencia de más de 5,7 millones para el ILC de euros.

Por otra parte, la cuantía que la Diputación de León invertirá en sus propios bienes e infraestructuras es de 32.195.600 euros, lo que supone un incremento de 4,2 millones de euros. En este apartado, las estaciones de esquí y la Cueva de Valporquero contarán con 5,95 millones.

Si se desglosa el presupuesto por áreas, la que "más importancia y presupuesto" conlleva es la social, a la que se han asignado 64.395.000 euros, un 27 por ciento del total del presupuesto. Para derechos sociales habrá una aportación de más de 37 millones.