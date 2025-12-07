Los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Soria para 2026 se podrán votar desde este martes

SORIA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El periodo de votación de los Presupuestos Participativos 2026 del Ayuntamiento de Soria se abrirá este martes, 9 de diciembre, con 38 propuestas finalistas tras su registro en la plataforma municipal durante las últimas semanas.

Estas ideas han sido enviadas directamente por vecinos con el objetivo de "mejorar la ciudad", configurando un catálogo de iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, cultura, accesibilidad, deporte, infancia, espacios públicos y movilidad.

La votación popular online permitirá priorizar aquellas con mayor respaldo social para su ejecución a lo largo de 2026, según ha señalado el Consistorio soriano en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, ha destacado que la herramienta de democracia directa municipal ha demostrado "su alta participación", tras una fase inicial con una "destacada implicación vecinal" y decenas de propuestas recibidas.

Tras la evaluación técnica, las propuestas finalistas pasan ahora a votación hasta el día 18 de diciembre, cuando quedarán seleccionados los proyectos que se ejecutarán con cargo a los 100.000 euros reservados a los presupuestos vecinales.

Las ideas finalistas incluyen, entre otras líneas de actuación, la mejora de parques y zonas de sombra, movilidad sostenible y aparcamientos seguros para bicicletas, inclusión social y accesibilidad, iniciativas culturales y artísticas, refuerzo de equipamientos deportivos e ntervenciones en barrios para uso comunitario.

El Ayuntamiento de Soria ha animado a toda la ciudadanía a participar en la votación y decidir de manera directa qué proyectos consideran prioritarios para la ciudad, ya que la participación activa es "clave" para impulsar mejor que "repercutan en la calidad de vida y el futuro de los barrios".

Los restantes proyectos que no han pasado esta primera fase tras la evaluación técnica se han descartado por exceder el presupuesto, no ser viables económicamente, no poder desarrollarse técnicamente, estar incluidos ya en acciones presupuestadas o programas más amplios o no ser competencia municipal.

Asimismo, hay otras ideas que directamente se pueden llevar a cabo sin un coste económico relacionadas con limpieza o tráfico y que se trasladan directamente a los departamentos responsables, ha explicado el Ayuntamiento, que mantiene también abierta la categoría de presupuestos participativos para centros escolares hasta el 15 de enero.