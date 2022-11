Los Presupuestos Participativos de Soria decidirán entre las 26 ideas seleccionadas de las 167 presentadas

SORIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos Participativos en los Barrios continúan avanzando con la selección de 26 ideas, de las 167 presentadas, que cumplen los requisitos y que por tanto pasan de fase y podrán votarse hasta el 12 de diciembre, con el objetivo de llevarse a cabo en la ciudad de Soria.

La concejal de Participación del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, ha presentado las ideas que pueden votarse en la página web y que supondrán una mejora en la ciudad de Soria.

La votación se hará en la plataforma como si fuera una compra online, incluyendo en el carrito las ideas que más gusten al ciudadano, con distintas cuantías económicas, hasta llegar a los 100.000 euros de presupuesto.

Así, las más votadas, hasta llegar al tope de dinero, serán las que se apliquen en la ciudad de Soria. La evaluación final se realizará el 15 de diciembre.

Entre las propuestas finalistas se encuentran un Mercado de Navidad, cargadores solares, feria de lanas, cuentacuentos, cines o mercados urbanos por los barrios, aparcamientos de bicicletas, pipican, un selfie en San Saturio o un banco fotográfico, alfombra pianística, festival de grupos frikis, sombra en los parques o una escultura del caballito de Soria, entre otras.

Gonzalo ha destacado las ideas "muy dirigidas a temas medioambientales, deportivos y de cultura" y muy "preocupadas por hacer ciudad" donde han participado gente "de todas las edades". Las 167 propuestas recibidas llegan de 98 personas y dos asociaciones.

VALORACIÓN

Una vez recibidas las propuestas, un jurado ha sido el encargado de evaluar si cumple con las normas como es que sean de carácter municipal, que sean viable, que se ajusten al presupuesto de 100.000 euros y que cumplan con el objetivo de hacer ciudad.

Las ideas que han sido rechazadas no cumplían con alguno de los objetivos. Así, se han rechazado ideas que ya estaban programadas como el cambio de luz a led, rutas por Santa Ana o contenedores con pedales; o por no ser técnicamente viables como la ampliación de la plataforma del árbol de la música por cuestión de peso.

Asimismo, otras propuestas no han pasado de ronda por no ser competencia municipal como la mejora de lectura del Festival de las Ánimas o la mejora de iglesias o museos, mientras que otras han sido rechazadas por no ajustarse al presupuesto como es el caso de la creación de una pista de patinaje cubierta.