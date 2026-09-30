La previsión de lluvia del sábado traslada la Proclamación de Isabel la Católica al Aula Magna de IE Universidad

SEGOVIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha anunciado el traslado de la recreación de la proclamación de Isabel como reina de Castilla, desde el enlosado de la Catedral al Aula Magna de IE Universidad, debido a la previsión de lluvia anunciada para este sábado, 3 de octubre.

El pronóstico de intensas lluvias para los próximos días ha llevado a la organización de la tercera edición de este evento a realizar cambios en la programación, para garantizar el desarrollo de las principales actividades y para preservar la seguridad y el confort de participantes y público, según ha informado el Ayuntamiento.

El mayor cambio afecta a la recreación de la 'Proclamación de la Reina', cuyas dos representaciones, previstas en el enlosado de la Catedral, se trasladarán al Aula Magna de IE Universidad el sábado 3 de octubre. Los dos pases mantienen sus horarios, a las 18.15 y a las 20.15 horas, según ha detallado el Consistorio.

El evento recrea la proclamación de Isabel de Trastámara como reina de Castilla y combina música, danza y teatro para revivir un hecho histórico fundamental en Castilla y España, del que fue testigo la ciudad y la población de Segovia, en 1474. Las entradas ya adquiridas serán válidas para el nuevo espacio, de acuerdo con las indicaciones que facilite la organización.

Para facilitar el acceso al nuevo emplazamiento se habilitarán como zonas de aparcamiento la explanada de San Lorenzo, donde se ubica la plaza de toros portátil, y una zona de tierra colindante. No obstante, la organización recomienda a los asistentes utilizar el transporte público: las líneas 9 y 10 tienen parada en IE Universidad; las líneas 2 y 4 cuentan con paradas próximas: la línea 2, en la plaza de San Lorenzo, y la línea 4, en el Centro de Salud del mismo barrio, a pocos minutos a pie del centro universitario.

La previsión meteorológica también ha motivado la cancelación de la 'Cena con la Reina', prevista inicialmente en el Palacio Episcopal. También se suprimen las actividades al aire libre 'Los caprichos de la reina' y 'Caballero por un día', tanto el sábado como el domingo.

Sí se mantiene el mercado medieval de la Plaza de los Mercaderes, durante todo el fin de semana en la plaza Mayor, de 11.00 a 22.00 horas, con veinte puestos tematizados y propuestas de artesanía y productos locales.

En principio, también se llevarán a cabo las representaciones de 'Segovia entra en Escena', seis propuestas teatralizadas previstas para el viernes 2 de septiembre entre las 20.30 y las 23.00 horas en distintos espacios del recinto amurallado. No obstante, la organización advierte de posibles cambios, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas, y ha señalado que informará de cualquier modificación a través de las redes sociales de Turismo de Segovia, en Facebook e Instagram.

Por su parte, el domingo 4 de octubre se mantiene, si la climatología lo permite, el cortejo de la Reina Isabel I de Castilla, previsto a las 12.15 horas. La comitiva recorrerá las calles de Segovia desde la Catedral, con salida desde la calle Barrionuevo, hasta la iglesia de San Miguel, y continuará después hasta la Plaza de la Merced, donde finalizará el recorrido.

De este modo, el programa de la tercera edición queda reorganizado en torno a tres citas: las escenas teatralizadas del viernes, sujetas a la evolución del tiempo; las dos funciones de la Proclamación del sábado, en un espacio cubierto; y el cortejo del domingo, que también depende de la climatología.