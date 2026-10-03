La previsión de lluvias obliga a suspender la actividad exterior de la Semana Cidiana prevista para hoy en Burgos

BURGOS 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación de la Semana Cidiana de Burgos prevista esta tarde en espacios exteriores ha sido suspendida ante la situación meteorológica adversa y la alerta por lluvias y tormentas declarada en toda Castilla y León por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León.

La alerta, activada desde las 10.00 horas de hoy, se mantiene ante la previsión de lluvias y tormentas durante las próximas horas, con posibilidad de chubascos fuertes y granizo, circunstancias que desaconsejan la celebración de actividades al aire libre.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la seguridad del público, participantes, artistas, técnicos y trabajadores, se ha decidido suspender toda la programación exterior prevista para esta tarde.

Por su parte, se mantienen las actividades previstas en espacios cerrados, entre ellas, la visita guiada a San Pedro de Cardeña, la exposición en el patio de recreadores históricos del Monasterio de San Juan y la propuesta '65 años de El Cid: el Campeador en la pantalla'.

También se mantiene la actividad Armas y esgrima histórica, en el Museo de Burgos, y Lectura del Cantar de mio Cid, en Capitanía, según ha informado el Ayuntamiento de Burgos en un comunicado recogido por Europa Press.

Respecto a la programación prevista para mañana, domingo 4 de octubre, se mantiene el seguimiento de la evolución de la situación meteorológica y se adoptarán las decisiones que correspondan atendiendo a las previsiones y a las recomendaciones de los servicios de Protección Civil.

Cualquier modificación de la programación de mañana será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales, ha aseverado el Consistorio, a la vez que ha lamentado las molestias que esta decisión pueda ocasionar a las personas que tenían previsto participar o asistir a las actividades suspendidas.

Asimismo, ha recomendado a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los servicios de Protección Civil ante la situación meteorológica adversa.