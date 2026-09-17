Las previsiones de contratación en CyL y el Noroeste lideran España al alcanzar el 28 por ciento

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones de contratación para el cuarto trimestre de 2026 en Castilla y León, junto a Galicia y Asturias (zona Noroeste), se han situado como las mejores de España tras alcanzar una proyección neta de empleo del 28 por ciento, según refleja el Estudio de Proyección de Empleo de ManpowerGroup.

La evolución en Castilla y León y el resto del territorio autonómico de la zona ha registrado una notable mejoría respecto a los periodos anteriores. Las estimaciones de contratación de cara a los meses de octubre a diciembre han experimentado un salto de 10 puntos en comparación con el 18% anotado en el tercer trimestre. Asimismo, la cifra se ha posicionado 15 puntos por encima del 13% registrado en el mismo periodo del año 2025.

Este incremento responde a unas perspectivas del mercado laboral ampliamente favorables en las tres comunidades autónomas. De este modo, el 43% de las compañías de la zona ha avanzado que prevé aumentar sus plantillas entre octubre y diciembre, frente a un 42% que ha anticipado que mantendrá sus equipos sin cambios. Por el contrario, solo un 15% de los empresarios ha contemplado una reducción del personal.

Con estos datos, la región compuesta por Castilla y León, Galicia y Asturias ha liderado la clasificación nacional con ese 28% de expectativa. Por detrás se han situado el Noreste (Cataluña y Baleares) y el Sur (Extremadura, Andalucía y Canarias), ambas zonas con un 21%, seguidas de la zona Centro (Madrid y Castilla-La Mancha), que ha alcanzado el 20%.

Por su parte, la zona Norte (Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco) se ha situado con una previsión del 17%. Finalmente, la zona de Levante (Comunidad Valenciana y Región de Murcia) ha registrado el dato de estimación de empleo más bajo de todo el país, al situarse en un 5%.