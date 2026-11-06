El primer ciclo de Educación Infantil absorbe 65,1 millones y los conciertos suponen un desembolso de 42,2

Valle Ares (i), durante la presentación de las cuentas de su departamento. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ciclo de Educación Infantil absorbe un total de 65,1 millones con los que se da respuesta a una de las medidas "más transformadoras" impulsadas por la Administración autonómica en los últimos años, al combinar "tres objetivos esenciales": "Favorecer la conciliación de las familias, impulsar la escolarización temprana y garantizar que el acceso a esta etapa educativa no dependa de la capacidad económica de los padres".

Durante la comparecencia de la Consejera de Educación, María del Valle Ares, ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para detallar las cuentas de su departamento dentro del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, ha incidido en que la "igualdad de oportunidades" no puede comenzar cuando el alumno llega a la enseñanza obligatoria.

"Tiene que comenzar mucho antes. Y esa es precisamente la finalidad de esta medida: que todos los niños, con independencia de la situación económica de su familia o de su lugar de residencia, puedan acceder desde el principio a una educación de calidad", ha argumentado.

En este contexto, ha puesto el foco también en la "libertad educativa", otro principio que considera "esencial". "La libertad de elección no puede quedarse en una mera declaración de intenciones. Para que sea real, las familias necesitan disponer de una oferta suficiente, plural y adecuadamente financiada. Por eso defendemos la coexistencia de centros de distinta titularidad dentro del servicio público educativo", ha continuado.

Al hilo de estas palabras ha justificado que la libertad educativa no consiste en que todas las familias "elijan lo mismo", sino en que puedan disponer "de opciones reales, dentro del marco de la programación educativa y de las normas de admisión, para elegir así aquello que consideran mejor para sus hijos".

En "coherencia" con ese compromiso, Valle Ares ha detallado que el presupuesto de 2027 contempla más de 42,2 millones para otros gastos vinculados a los conciertos educativos en Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional y Educación Especial.

Un presupuesto que "refuerza", ha añadido, el aprendizaje de lenguas extranjeras. En este ámbito, los auxiliares de conversación desempeñan una función "especialmente valiosa". "Permiten que los alumnos interactúen con hablantes nativos, mejoren su expresión oral y conozcan de una forma directa otras lenguas y culturas", ha explicado para detallar que destinarán 1,7 millones a este programa que incluye las compensaciones de los auxiliares y su seguro de asistencia. "El objetivo es reforzar su presencia en las secciones bilingües de los centros públicos", ha zanjado.