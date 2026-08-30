La Primitiva deja más de un millón de euros a un acertante de primera categoría en Salas de los Infantes (Burgos)

Europa Press

BURGOS, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Primitiva de este sábado, 29 de agosto, ha dejado un total de 1.180.532,79 euros a un acertante de primera categoría --seis aciertos-- que selló su boleto en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes, según informa Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

El billete, el único premiado en esta categoría, ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Salas de los Infantes, situada en la Avenida Infantes de Lara, 34.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 27, 38, 41, 11, 22 y 30, el complementario es el 21, el reintegro el 7 y el Joker, 8709216, mientras que la recaudación del sorteo ascendió a 10.030.127,00 euros.

En el sorteo no existen boletos acertantes de categoría especial --seis aciertos + reintegro--, por lo que con el Bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante de Primera categoría con especial podría ganar 7.500.000,00 euros.