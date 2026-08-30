La Primitiva deja más de un millón de euros a un acertante de primera categoría en Salas de los Infantes (Burgos)

Europa Press
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 30 agosto 2026 10:30
Seguir en

   BURGOS, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El sorteo de la Primitiva de este sábado, 29 de agosto, ha dejado un total de 1.180.532,79 euros a un acertante de primera categoría --seis aciertos-- que selló su boleto en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes, según informa Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

   El billete, el único premiado en esta categoría, ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Salas de los Infantes, situada en la Avenida Infantes de Lara, 34.

   La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 27, 38, 41, 11, 22 y 30, el complementario es el 21, el reintegro el 7 y el Joker, 8709216, mientras que la recaudación del sorteo ascendió a 10.030.127,00 euros.

   En el sorteo no existen boletos acertantes de categoría especial --seis aciertos + reintegro--, por lo que con el Bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante de Primera categoría con especial podría ganar 7.500.000,00 euros.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado