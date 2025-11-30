La Primitiva deja un premio de más de 700.000 euros en La Bañeza (León)

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva del sábado 29 de noviembre ha dejado un premio de 706.733 euros en La Bañeza (León), al haberse validado en esta ciudad un boleto acertante de Primera Categoría (seis aciertos), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, este billete acertante se ha consignado en el Despacho Receptor número 45.540 de La Bañeza, situado en la calle Reloj, 15, mientras otro boleto acertante de la misma categoría ha sido validado en Almoradí (Alicante), con el mismo premio.

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este sábado ha estado formada por los números 31, 37, 20, 36, 35 y 46. El número complementario es el 25, el reintegro el 8 y el Joker, 3068183. La recaudación ha ascendido a 11.039.068 euros.