A prisión los dos detenidos por el homicidio de un vecino en Santa Lucía de Gordón (León)

Archivo - Entrada a la Audiencia Provincial de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León, Plaza número 4, León, ha ordenado el ingreso en prisión de los dos detenidos por el homicidio de un vecino de Santa Lucia de Gordón.

Según informa la subdelegación del Gobierno, el varón es el autor de un presunto delito de homicidio doloso, mientras que a la mujer se la considera cómplice del mismo. Se da la circunstancia de que ambos tenían requisitarias anteriores al hecho.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 21.30 horas del jueves 13 de agosto, momento en el que se recibió un aviso en la Central 062 de la Comandancia de León. En la llamada, varios vecinos de la localidad alertaron de que habían escuchado varias detonaciones por posibles disparos procedentes del domicilio de la víctima.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil desplegó patrullas de seguridad ciudadana y a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, que localizaron el cuerpo sin vida del varón con lesiones incompatibles con la vida ocasionadas por arma de fuego.

Ante estos hechos se estableció un amplio dispositivo policial de búsqueda y localización de los presuntos autores, con un cerco en torno a la zona y con especial atención a las posibles vías de huida y puntos de paso.

Así, el operativo culminó con la localización de los sospechosos en las inmediaciones del lugar de los hechos. Se trata de un hombre de 33 años y una mujer de 49 años, vecinos de la localidad.