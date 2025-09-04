A prisión un hombre que apuñaló a otro con un cuchillo de cocina en una terraza de Puente Ladrillo (Salamanca)

SALAMANCA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado en funciones de Guardia de Salamanca ha decretado el ingreso en prisión de un varón por acuchillar en la pierna a otro en una terraza del barrio de Puente Ladrillo.

La actuación policial se inició después de que varias personas avisaran telefónicamente a la Policía Nacional para informar de que en la terraza de un local de hostelería de la zona de Puente Ladrillo se estaba produciendo una reyerta con arma blanca.

A la llegada de los agentes policiales, observaron a dos varones ensangrentados, discutiendo entre ellos y forcejeando acaloradamente. Los policías separaron a los dos hombres, mientras uno de ellos manifestó haber sido apuñalado en la pierna por el otro.

Tras comprobar los agentes que la víctima sangraba abundantemente por debajo de la rodilla, solicitaron la presencia de una ambulancia a la vez que realizaron un torniquete al herido. De igual forma, los agentes recabaron información de varios testigos presentes, que han corroborado lo manifestado por el agredido, y han realizado una requisa en el interior del bar, que los ha llevado a localizar en los baños un cuchillo de cocina de unos 23 centímetros con restos de sangre.

La víctima fue evacuada al Hospital de Salamanca por una ambulancia para su valoración y seguimiento, para darle de alta posteriormente.

Por todo ello, y al entender los agentes que los hechos eran constitutivos de un delito de lesiones, procedieron a la detención del varón, al que han trasladado a dependencias policiales.

Una vez finalizados los trámites en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos al Juzgado en funciones de guardia de Salamanca, a cuya disposición ha pasado el detenido y posteriormente ha ingresado en prisión.