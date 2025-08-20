A prisión una mujer detenida en Valladolid con casi 9 gramos de 'cocaína rosa'

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer en posesión de casi nueve gramos de 'cocaína rosa', cuyo ingreso en prisión ha decretado la autoridad judicial.

El suceso se ha producido en la tarde de este lunes, 18 de agosto, cuando una dotación de Policía Nacional uniformada, en labores de prevención de la delincuencia a bordo de un vehículo 'z', patrullaba por el Paseo del Cauce de la capital cuando vio a la mujer que circulaba con normalidad por la calzada en un patinete eléctrico, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Cuando la mujer se dio cuenta de la presencia del coche policial, paró bruscamente y se subió a la acera para a continuación sacar un teléfono móvil mientras lanzaba continuas miradas a los agentes.

Esta actitud levantó las sospechas de los actuantes, que procedieron a la identificación de la mujer, quien daba evidentes síntomas de nerviosismo al hablar a los agentes.

Los policías realizaron una comprobación de seguridad de las pertenencias que llevaba en el bolso la mujer y le solicitaron que les mostrara su contenido.

BÁSCULA Y DROGA

En su interior localizaron una cajita que tenía dentro una báscula de precisión junto con varias bolsas de auto cierre, que contenían una sustancia en polvo de color rosa.

La mujer reconoció a los agentes que era 'cocaína rosa', droga sintética conocida también como 'Tusi' o 'Tacubi', que produce efectos psicodélicos a quienes la consumen, les altera los sentidos y les cambia la percepción de la realidad con alucinaciones, pero además es muy adictiva. Su valor en el mercado ilícito es muy superior respecto a otras sustancias estupefacientes.

Los agentes procedieron en ese momento a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y a su traslado a dependencias policiales. Una vez allí, la sustancia intervenida dio positivo en la prueba drogo-test.

Los 8,83 gramos intervenidos, según la valoración realizada por la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, y atendiendo al precio medio establecido para el segundo semestre de 2025, hubieran permitido distribuir unas 35 dosis aproximadamente en el mercado ilícito, alcanzando un valor de más de 400 euros.

La mujer ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.