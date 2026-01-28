A prisión una mujer que robó cuatro bolsos de una vivienda en Salamanca

SALAMANCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión de una mujer que robó cuatro bolsos de una vivienda en Salamanca que se encontraba con la puerta abierta, a la que previamente había intentado acceder con la excusa de que necesitaba ir al baño, todo ello ayudada por un hombre al que la Policía Nacional aún busca.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 09.00 horas del pasado viernes en una vivienda de planta baja de un barrio de la periferia de Salamanca.

La ahora detenida había tratado de entrar en la vivienda pero su moradora le había negado la entrada al influirle sospechas su comportamiento.

Posteriormente, la mujer regresó a ese domicilio y aproevechó que la puerta estaba abierta para acceder al interior y, tras registrar varias estancias, se apoderó de cuatro bolsos.

Fue entonces cuando la moradora sorprendió a la ahora detenida en una de las estancias, momento en que huyó de la vivienda a la carrera, aunque fue alcanzada en la calle, donde se produjo un forcejeo entre ellas para tratar de arrebatarle los efectos sustraídos.

Durante el forcejeo, acudió en ayuda de la detenida un varón armado con una barra de hierro, con la que golpeó en varias ocasiones a la víctima, según han detallado fuentes de la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras ser alertados por llamadas telefónicas que dieron cuenta de que se había producido una reyerta en la vía pública, los agentes policiales se desplazaron a una plaza cercana al lugar donde había ocurrido la sustracción, y observaron a una mujer y un varón que discutían por lo que procedieron a su identificación.

Instantes después llegaron al lugar varias personas que habían presenciado los hechos ocurridos en la vivienda e identificaron a la mujer como la autora de la sustracción de los bolsos.

Los agentes de la Policía Nacional de Salamanca detuvieron a la mujer ante los hechos expuestos y la trasladaron a dependencias policiales junto con los efectos intervenidos.

Actualmente continúan las gestiones para la identificación y localización del hombre que agredió a la víctima con la barra de hierro, así como para la recuperación del cuarto bolso sustraído.

Una vez terminadas las correspondientes diligencias se dio cuenta de los hechos a la Autoridad Judicial, a cuya disposición pasó la detenida, decretándose su ingreso en prisión.