Prisión para el presunto autor de 31 robos en establecimientos de autolavado y gasolineras de El Bierzo (León)

Actuaba en numerosas ocasiones junto a su padre, detenido días antes

PONFERRADA (LEÓN), 16 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría local de Ponferrada han detenido a un varón que ha ingresado en prisión como presunto autor de 31 delitos de robo con fuerza cometidos en establecimientos de autolavado y en máquinas de cobro automático en gasolinera situadas en distintas zonas de la ciudad de Ponferrada y otros municipios de la comarca de El Bierzo (León).

Los hechos se produjeron durante un periodo aproximado de dos semanas, en el que se registraron numerosos robos con un modus operandi muy similar. Los autores actuaban con gran rapidez, ocultando su rostro y centrando su actividad delictiva en gasolineras y establecimientos de autolavado y en uno de los hechos llegaron incluso a provocar un alunizaje, abandonando el lugar en pocos minutos, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Como resultado de la investigación se han esclarecido 31 robos con fuerza. De ellos, 18 se atribuyen en exclusiva al detenido, mientras que otros 13 fueron cometidos conjuntamente con su padre, quien ya había sido detenido días antes, tras situar a ambos en la escena de los hechos y constatar que actuaban de forma coordinada.

El padre del ahora detenido fue arrestado previamente en la localidad de San Andrés del Rabanedo, momento en que su hijo consiguió huir, por lo que no pudo ser detenido.

A raíz de las diligencias policiales, el Juzgado de León decretó la retirada del vehículo y del permiso de conducir utilizados para cometer los robos. Lejos de cesar en su actividad delictiva, los investigados robaron varios vehículos para continuar actuando, llegando a sustraer tres turismos y a causar daños en otros tres tras intentar arrancarlos mediante el método del 'puente'.

Los investigados no solo desarrollaban su actividad delictiva en la ciudad de Ponferrada, sino también en otros municipios de la comarca de El Bierzo, donde la Guardia Civil llevaba a cabo investigaciones paralelas, imputándoles tres hechos adicionales que han sido incorporados a las diligencias policiales para su tramitación conjunta.

ESPECIALISTAS EN EL FORZAR MÁQUINAS DE COBRO

Los detenidos habían desarrollado un 'modus operandi' común, consistente en forzar y reventar cajetines de cobro de establecimientos de autolavado, máquinas automáticas de lavanderías y gasolineras. Para acceder al interior apalancaban hasta fracturar candados y puertas, actuando siempre con rapidez para sustraer el dinero en efectivo.

En la tarde del pasado miércoles el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Ponferrada, que decretó su ingreso en prisión provisional.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la prevención y persecución de los delitos contra el patrimonio, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana.