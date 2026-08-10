A prisión por quince robos en un mes en Aranda (Burgos), por valor de 7.500 euros, entre ellos en una iglesia

Archivo - Imagen de archivo de un detenido por la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO - Archivo

BURGOS, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Decretan ingreso en prisión provisional para un varón de unos 35 años detenido por agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Aranda de Duero (Burgos) por haber cometio, en apenas 25 días, al menos quince delitos, la mayoría de ellos contra la propiedad y con un botín global de unos 7.500 euros.

Los hechos se produjeron entre el pasado mes de julio y los presentes días de agosto, en los que el implicado actuó de forma especialmente activa. Los delitos atribuidos a esta persona fueron cometidos en distintos establecimientos de la localidad. Incluyen hurtos, robos con fuerza y con violencia y amenazas. Entre otros comercios, se vieron afectados bares, peluquerías y panaderías. Incluso sustrajo en el interior de la parroquia de Santa Catalina, el dinero de los lampadarios y forzó el cepillo de donativos.

El importe total de lo sustraído asciende a más de 7.500 euros, señala la Comisaría Provincial a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En el momento de su detención, efectuada por efectivos uniformados destinados en labores de protección de la Seguridad Ciudadana, el investigado acababa de cometer un hurto en un supermercado de alimentación, tras el cual fue interceptado, interviniéndole diversos productos que portaba en su mochila. De hecho, no era la primera vez que este individuo actuaba en dicho establecimiento, de cuyo interior se le imputa la sustracción de productos por unos 1.000 euros de valor.

Al ser interceptado, trató de agredir a los funcionarios policiales por lo que está investigado, además, por un delito de atentado a Agentes de la Autoridad.

El seguimiento, análisis e investigación de cada uno de estos delitos llevada a cabo ha permitido relacionar al arrestado con al menos quince delitos contra la propiedad en un reducido espacio de tiempo de apenas 25 días.

Esta alta frecuencia delictiva evidencia la peligrosidad y reincidencia del investigado, que además tiene antecedentes por hechos similares, finaliza la información.