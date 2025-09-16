A prisión tras robar en un piso en Salamanca y sorprenderle el dueño, al que amenazó con una navaja

SALAMANCA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha ingresado en prisión tras robar un domicilio en Salamanca y ser sorprendido por el dueño del piso, al que amenazó con una navaja para evitar que le retuviera hasta la llegada de la Policía.

Los hechos se produjeron sobre las 23.00 horas del pasado domingo, cuando se recibió una llamada telefónica en dependencias policiales en la que el propietario de una vivienda ubicada en el barrio de la Universidad conumicaba que no podía acceder a la misma con su llave y que, a través de una ventana, había visto a un hombre en el interior.

Además, al salir éste de la vivienda había tratado de retenerlo, pero le había sido imposible recibir amenazas con una navaja. Los agentes, al llegar a la zona, han observado en una calle próxima a dos hombres que, al detectar la presencia policial, han tratado de evitarla. Uno de ellos coincidía con las características facilitadas del autor de los hechos.

Los agentes se han dirigido hacia ellos para proceder a su identificación y, al realizar una inspección de los efectos que llevaba uno de ellos, han localizado un reloj, un cordón dorado, varios pendientes, una llave de vehículo, un mando a distancia y una navaja.

Al realizar las debidas gestiones, los agentes han comprobado que parte de los efectos pertenecen a la vivienda que había sido robada y que la navaja que llevaba el hombre había sido la utilizada para intimidar al dueño del piso.

OTROS OBJETOS

Ante estos hechos, el hombre ha sido detenido por un delito de robo con fuerza y se ha procedido a la intervención de todos los efectos que llevaba.

Una vez en dependencias policiales, y realizadas las gestiones oportunas, se le ha hecho entrega al duelo del piso de los efectos que ha reconocido como de su propiedad, así como los localizados en una bolsa en el rellano de la vivienda, una impresora, una hucha y barios enseres de higiene personal.

Otros efectos intervenidos al detenido, entre los que se encontraba una tarjeta de Paradores, han quedado en dependencias policiales ya que no han sido reconocidos por el dueño de la vivienda, para la realización de gestiones con el fin de determinar sus legítimos propietarios y por si éstos pudieran ser también efectos sustraídos en otros lugares.

Una vez finalizados todos los trámites en dependencias policiales, se ha dado cuenta de los hechos al juzgado de instrucción de guardia de esta ciudad, y el detenido ha pasado a disposición de su titular, que ha decretado su ingreso en prisión.