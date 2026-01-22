A prisión en Valladolid por incumplir durante tres días seguidos la orden de alejamiento de su padre

Archivo - Sucesos.- Detenidos en Valladolid una mujer por tirar al suelo a un policía y su hijo por resistencia y desobediencia - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de orden de protección y alejamiento respecto de su padre durante tres días seguidos, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Una dotación de Policía Nacional uniformada fue comisionada por la Sala CIMACC 091 en la tarde del pasado lunes para dirigirse a un domicilio de la capital, donde una mujer requería presencia policial en el domicilio paterno.

Los agentes, pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano, una vez en el lugar, se entrevistaron con la requirente y ésta les manifestó que en el interior del domicilio se encontraba su hermano, quien tenía vigente una orden judicial de alejamiento de 300 metros respecto a su progenitor y a su domicilio.

La mujer franqueó el acceso a los agentes al inmueble, quienes localizaron al hombre yendo de una habitación a otra mientras su padre se hallaba en el inmueble. Comprobaron la vigencia de la orden de protección y alejamiento por violencia doméstica y procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de quebrantamiento de dicha medida de seguridad. Se da la circunstancia de que el hombre había sido detenido por el mismo motivo y en las mismas circunstancias los dos días anteriores, el 17 y 18 de enero.

El detenido, con antecedentes por estafa y falsificación, delito contra la salud pública, robo con fuerza y tráfico de drogas, ha pasado a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión