A prisión el varón que golpeó con un adoquín a un joven en Aranda por homicidio en grado de tentativa

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia soporte vital básico. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción (Plaza 1) del Tribunal de Instancia de Aranda de Duero (Burgos) ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por golpear con un adoquín a un joven el pasado jueves en el barrio de Santa Catalina.

El hombre está siendo investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa, señala el Alto Tribunal a través de un comunicado. Los hechos se produjeron el pasado 30 de junio entre las calles Pizarro y Diego de Avellaneda de Aranda de Duero donde, según los alertantes, se produjo una pelea entre dos jóvenes de unos 20 años en la que uno golpeó al otro con una piedra o ladrillo.

El 1-1-2 pasó el aviso a Policía Local y a Sacyl que envió una UVI móvil, cuyo personal atendió y trasladado al herido al Hospital Santos Reyes.