Procurador del Común abre una actuación de oficio ante el inicio del curso y sobre el absentismo escolar preventivo

VALLADOLID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Procurador del Común ha abierto una actuación de oficio sobre las

medidas de la Junta ante el inicio del nuevo curso escolar con especial atención en el absentismo preventivo ya que pretende conocer las medidas que se van a adoptar y realizar las recomendaciones oportunas para que no se repitan algunas "deficiencias" que se dieron el curso pasado.

Según el Procurador, el pasado año se tramitaron diversas quejas de alumnos que conviven con familiares vulnerables a las consecuencias del contagio o que padecen patologías que comprometían su salud, "una situación que podría repetirse".

No obstante, el curso pasado la actividad escolar se llevó a cabo, en general, "con normalidad" pese a las circunstancias propiciadas por la

pandemia; no obstante y aunque el inicio de este nuevo curso escolar no

genere la alarma e inseguridad, el reinicio de la actividad educativa presencial el próximo mes de septiembre sigue "siendo un reto para la Administración educativa".

En este sentido, el Procurador del Común considera que sobre la experiencia adquirida a lo largo del curso pasado, "ha de garantizar que el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado se realice en las mejores condiciones", y se mejore la respuesta a todos aquellos aspectos en los que se han detectado "deficiencias", para que no vuelvan a reproducirse.

Así, el Procurador se ha referido a los problemas que se dieron el curso pasado derivados del absentismo escolar preventivo adoptado por algunas familias a causa de la vulnerabilidad de alguno de los miembros a las consecuencias de un contagio de la Covid-19.

En este sentido, ha insistido en que la Administración educativa ha de facilitar a los alumnos afectados los materiales didácticos, herramientas de comunicación entre el centro y el alumnado y la familia, recursos digitales y aulas virtuales que permitan a los escolares seguir el proceso de aprendizaje y ser oevaluado de la forma más normalizada posible.

Como aspecto a considerar el curso que va a comenzar, según el Procurador, se han de tener en cuenta algunos casos de alumnos, tanto de las etapas de Educación Infantil como de Primaria, e incluso Secundaria y FP, que han permanecido durante todo el curso escolar 2020-2021 sin asistir a sus centros educativos, sin que se les facilitara una alternativa para que pudieran seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que en algún supuesto ha llegado a determinar la pérdida del curso.

Por ello, el Procurador insta a que el próximo curso, se implanten los correspondientes planes de refuerzo individualizados y adaptados a las circunstancias de esos alumnos.