El Procurador del Común asume su nuevo mandato con "independencia" y dispuesto a "incomodar" a las administraciones

El Salón de Recepciones de las Cortes de Castilla y León ha acogido hoy el acto de toma de posesión de Tomás Quintana López como Procurador del Común, tras su reelección por el Parlamento autonómico para afrontar su segundo mandato - CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha iniciado su nuevo mandato con el compromiso de mantener la "máxima dedicación" y ejercer sus funciones con "total independencia e imparcialidad", con la voluntad de defender los derechos de los ciudadanos incluso cuando las resoluciones de la institución puedan "incomodar" a las administraciones públicas.

Quintana ha asumido este reto durante su discurso en el acto de toma de posesión del cargo celebrado este martes, después de que las Cortes aprobaran el pasado 21 de octubre su reelección tras casi cuatro años de interinidad, tras un acuerdo suscrito por PP y PSOE.

Durante su intervención, Quintana ha agradecido la "renovada confianza" depositada en él por el Parlamento autonómico y ha asegurado que afronta esta nueva etapa con el objetivo de no defraudar a la institución y, sobre todo, de responder ante las personas que esperan que el Procurador del Común contribuya a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

El Procurador del Común ha defendido que actuará con "total independencia e imparcialidad" con la "máxima dedicación" en los conflictos que lleguen a la institución, al considerar que sólo de esta forma se justifica su existencia.

Asimismo, ha reivindicado un principio que ha guiado su trabajo. "Todas las quejas que recibamos las consideraremos, porque detrás de cada una de ellas siempre hay una persona que confía en que podamos contribuir a resolver el problema que le preocupa", ha expresado.

A este respecto, Quintana ha situado entre sus prioridades la protección de las personas que considera más vulnerables, con una atención especial a los mayores, las personas que no pueden valerse por sí mismas, quienes padecen enfermedades físicas o mentales, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia y los menores que necesitan apoyos específicos en el ámbito educativo.

También ha reivindicado la defensa de los derechos de quienes viven en el medio rural y la necesidad de garantizar servicios públicos de calidad, incluidos los sociosanitarios, educativos, de transporte y comedor escolar.

En la parte final de su intervención, Quintana ha incidido en que el objetivo de la institución será el de servir a las personas "particularmente a aquellas que más lo necesitan", con "la mayor objetividad" e independencia.

En la misma línea, ha asegurado que afronta el nuevo mandato "sin reparar en que el trabajo de la institución, aunque no esté en el poder, eventualmente pueda incomodar a las entidades públicas" a las que afecten sus resoluciones, al tiempo que ha defendido que estas decisiones pretenden contribuir a que las administraciones ejerzan sus competencias de la forma que proporcione "la mayor satisfacción de las personas".

Quintana también ha situado entre sus compromisos la defensa del acceso efectivo a los derechos por parte de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Otro de los ámbitos que ha señalado como prioritario es el medio rural, donde ha advertido de las dificultades que afrontan algunos municipios para garantizar determinados servicios públicos debido, entre otros factores, a su limitada capacidad de gestión, la escasez de recursos económicos y el fenómeno de la despoblación.

Ante esta situación, ha asegurado que la institución prestará atención al desarrollo rural y a la prestación de servicios en estos territorios.

El Procurador del Común también se ha referido a las competencias que la institución asumió en materia de transparencia a partir de la legislación aprobada en 2016, un punto en el que ha reivindicado la importancia de esta función como una vía para contribuir a mejorar la calidad democrática y favorecer que las administraciones públicas desarrollen su actividad de manera que redunde en unos servicios públicos más eficaces y en el bienestar de la ciudadanía.

"PILAR FUNDAMENTAL DE LA DEMOCRACIA"

Durante el acto también ha intervenido el presidente del Parlamento autonómico, Francisco Vázquez, quien ha subrayado la trascendencia de esta institución propia, que nació en febrero de 1993 fruto del consenso unánime de todas las fuerzas políticas para convertirse en un "pilar fundamental" en la defensa de los derechos de la ciudadanía y en la exigencia ed una buena administración.

Asimismo, ha tenido una mención especial para los anteriores titulares del organismo, Manuel García Álvarez y Javier amoeda, por su "labor fundacional" desde la sede de León.

También ha incidido en que la fortaleza del Procurador del Común no reside en la imposición o la sanción, sino en su autoridad moral y en el rigor de sus argumentos.

"Hay instituciones que se explican por su poder. El Procurador del Común se explica por su autoridad. Su fuerza reside en la razón, en el rigor y en la confianza que en él depositan los ciudadanos", ha reflexionado el presidente de las Cortes.

Del mismo modo, Vázquez ha destacado la "sólida trayectoria" académica y profesional de Tomás Quintana como catedrático de Derecho Administrativo, al tiempo que ha recordado su "profundo dominio" de la Administración pública en áreas clave como el urbanismo, el medio ambiente o la contratación local.

Para concluir, el presidente del Parlamento autonómico ha reiterado el respaldo del poder legislativo a la independencia de la institución, que ha definido como la "casa común de quienes necesitan ser escuchados", y ha deseado al Procurador el "mayor de los aciertos en esta nueva etapa al servicio de todos los castellanos y leoneses".