Procuradores socialistas por Ávila piden a Mañueco que acorte plazos para la nueva residencia de mayores

ÁVILA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los procuradores socialistas abulenses en las Cortes de Castilla y León, Miguel Hernández y Soraya Blázquez, han pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que acelere las obras de la nueva residencia de mayores que se construirá en la capital abulense para que la construcción comience antes del próximo verano.

Para ello habría que acortar los plazos, agilizar la adjudicación, la formalización y el acta de replanteo. Aun así, aseguran que el complejo no podrá abrirse hasta otoño del 2028, en el mejor de los casos, por lo que hacen extensiva la reclamación del acortamiento de plazos también a la fase de construcción.

Los procuradores han recordado que este proyecto tendrá que financiarse con presupuesto autonómico, al no haber podido incluirse en los fondos Next Generation por no cumplirse los plazos que anunciaban "las últimas promesas de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco", insinuando "que la nueva residencia estaría antes de 2026".

Los procuradores aseguran que, según los últimos datos de la Plataforma Social de Castilla y León, Ávila es, después de Burgos, la provincia de Castilla y León donde más plazas residenciales públicas se han perdido en los últimos 15 años: 170 de las 250 que fueron transferidas a la Junta por el Imserso.

En contraposición, dicen, "hay que tener en cuenta que desde 2010 hasta ahora se ha incrementado casi un 4 por ciento la población abulense de más de 80 años", que es el segmento generacional que en mayor medida demanda plazas residenciales públicas.

"La residencia que se construirá en la capital abulense es la que mayor retraso acumula de las tres proyectadas por la Junta en Castilla y León" para extender su nuevo modelo de unidades de convivencia: la de Salamanca ya está acabada, la de Zamora está muy avanzada, pero la abulense, anunciada en 2021, "estuvo paralizada en el trámite de redacción, y no abrirá sus puertas hasta finales de la presente década".