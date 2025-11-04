Prodestur contará con 1,31 millones de presupuesto y pondrá en marcha una "pionera" Plataforma Inteligente en Destino

SEGOVIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del organismo autónomo de la Diputación de Segovia, Prodestur ha aprobado el presupuesto para 2026, con una cuantía de 1,31 millones de euros, además de que se ha dado el visto bueno a la plantilla de personal, formada por doce plazas laborales y se ha informado de la Plataforma Inteligente de Destino que se pondrá en marcha el próximo año.

En la reunión, presidida por el máximo responsable de la institución provincial y de dicho Consejo Rector, Miguel Ángel de Vicente, se ha presentado el balance anual y las principales líneas de trabajo que marcarán la estrategia de Turismo y del Laboratorio provincial el próximo año.

Según se ha expuesto en la reunión, el presupuesto de Prodestur para 2026 asegura la continuidad de los servicios técnicos en la sección agraria y las acciones de promoción turística, además del impulso a nuevos proyectos en los ámbitos digital y audiovisual.

Entre las principales novedades para 2026 figura la puesta en marcha de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), un proyecto "pionero" que situará a Segovia entre las primeras provincias en aplicar este sistema de gestión digital del territorio, que contribuirá a la activación digital de los municipios de manera escalonada, mejorando su competitividad, promoción, sostenibilidad y gobernanza turística.

Asimismo, se ha puesto sobre la mesa que la oficina Segovia Film Commission ha iniciado el desarrollo de una consultoría especializada para la organización y profesionalización de las localizaciones del territorio. Esa oficina mantiene, además, su participación en las reuniones presenciales y en línea de la Spain Film Commission, que está incorporando las localizaciones de toda la red a una intranet común.

Por otro lado, se ha informado que Prodestur continúa desarrollando las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística 'Hoces de Segovia', financiado con fondos europeos Next Generation, y mantiene su papel activo dentro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, además de que continúa la campaña 'Viajero, yo te enseñaré Segovia', centrada en el eclipse solar total que se podrá ver en agosto de 2026, con actividades de astroturismo y formación para empresarios del sector.

Igualmente, durante el Consejo Rector también se ha dado cuenta de las actuaciones de la Sección de Agricultura y Calidad del Agua, que presta servicio técnico a los ayuntamientos de la provincia y garantiza el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en la normativa vigente.

En 2025, el Laboratorio de Prodestur ha gestionado 110 convenios con ayuntamientos, lo que supone el control de 169 núcleos de población, además de que se han analizado más de 2.100 muestras de agua de consumo humano y se prevé alcanzar las 2.400 al cierre del año.

Igualmente, se han firmado nuevos convenios con los municipios de Cabañas de Polendos, Escobar de Polendos, Trescasas y la urbanización Prado Pinilla, dependiente de Fresno de Cantespino.

El Laboratorio también ha gestionado el control sanitario de cuarenta y seis piscinas municipales de verano y dos climatizadas, conforme al Real Decreto 742/2013, que regula los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua y del aire.

Por otro lado, Prodestur ha renovado su acreditación por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) que certifica la competencia técnica del Laboratorio, y ha solicitado la ampliación del alcance técnico para nuevos métodos de ensayo, como los parámetros de enterococos y turbidez.

Asimismo, se continúa con el asesoramiento a agricultores y ganaderos en análisis de suelos, aguas y productos agroalimentarios, y con la cooperación educativa mediante convenios con universidades e institutos y para 2026 está previsto ampliar el mapa de suelos de la provincia, impulsar nuevas marcas de calidad y continuar con el control y la certificación de las ya reconocidas.