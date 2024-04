La producción búlgaro-española 'Luiben' se alza con el premio al mejor largometraje en la 23ª edición de Cinhomo

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La producción búlgaro-española 'Liuben', dirigida por Venci Kostov, ha sido designada como Mejor Largometraje de Ficción de la 23º edición de la Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual, Cinhomo, que ha celebrado su gala de clausura este jueves 18 de abril en la sala Delibes del Teatro Calderón.

Para el jurado de Ficción, 'Liuben' es la primera película "abiertamente" LGBTI de Bulgaria, "un hito para uno de los países europeos con menor reconocimiento de derechos del colectivo", explica el certamen a través de un comunicado.

"Además, la película aborda sin que resulte forzado otras realidades incómodas como la discriminación contra etnias desfavorecidas, el tráfico de bebés en Grecia o la fragilidad socioeconómica de uno de los países más pobres de la UE", añade.

El jurado, formado por José Barbado, Beatriz Esteban y Samuel Prieto, acordó conceder también una Mención Especial a 'Les Tortues'.

Por otra parte, el jurado de ficción ha decidido otorgar el Premio al Mejor Cortometraje de Ficción a 'Intercambio', de la española Amaia Yoldi, que recogió el premio en la gala, "por la capacidad para abordar desde la comedia la crudeza de la precariedad laboral de las personas trans y el drama de quienes deben mantener una doble vida".

A través del diálogo entre dos personajes muy carismáticos, el corto invita a reflexionar sobre las políticas de inclusión en las empresas, las dificultades que suponen los procesos de transición en la edad adulta y la satisfacción que supone liberarse de la mirada ajena, aunque solo sea en la intimidad, para poder ser unx mismx, añade la información.

Además, ha concedido una Mención Especial al cortometraje 'Los domingos que quedan', de Manolo Pavón. Recogió el reconocimiento en la gala la actriz María Rivera.

Por su parte, el público otorgó el Premio a Mejor Cortometraje al jordano 'Our males and females' de Ahmad Alyaseer. Y coincidió con el jurado al otorgar el Premio al Mejor Largometraje a 'Liuben' del búlgaro Venci Kostov.

DOCUMENTAL

En cuanto al XVII Ciclo Documental de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, el jurado oficial, formado por Marcos Bragado y Alma G. Repiso, ha decidido otorgar el Premio al Mejor Largometraje Documental a Instructions for survival de Yana Ugrekhelidz, que nos habla de vivir la condición transgénero en la clandestinidad de Georgia, "por el relato crudo de la realidad vivida por una pareja con un cónyuge transexual, que habita en un entorno hostil, y que debe buscar recursos extremos para poder mantener su relación".

Los jurados joven, senior y el público han coincidido también en que este ha sido el mejor documental. Y ha otorgado el Premio al Mejor Cortometraje Documental a Bi the way de Amor Ovadia, "por su originalidad, dinamismo y sentido del humor a la hora de tratar la incomprensión que puede encontrar una persona bisexual por unas partes y otras, además de por la mezcla amena entre técnicas de animación y acción real. Una perspectiva divertida confrontada con opiniones de expertas".

Por su parte, el jurado intergeneracional, formado por Daniel Alcalde, Meliza Maura, Álvaro Alonso, Rafael de Vega y María Eugenia Zalama, además de reconocer a Instructions for survival como mejor largo documental ha otorgado el Premio al Mejor Cortometraje Documental a Chiedimi se... de la italiana Margherita Fiengo Pardi.

El público además de reconocer a Instructions for survival como mejor largo documental ha premiado como mejor cortometraje a Patricia in the dark de la británica Laura Hartley, detalla la información.

La gala, que colgó el cartel de aforo completo, fue presentada por la actriz María San Miguel y cerró la 23 edición de Cinhomo con el homenaje a Ventura Pons en formación de proyección de su documental 'Ocaña, retrato intermitente', un revelador retrato de la Barcelona de principios de la transición y su ambiente gay, en el que vivía el pintor travesti andaluz José Ocaña, en tiempos en los que todavía estaba vigente la ley de peligrosidad social.

Desde la organización destacan la "gran" afluencia de público joven en esta edición, que ha colgado el cartel de 'no hay billetes' en muchas de las sesiones, lo que confirma Cinhomo "como un festival consolidado para los amantes del cine, y al que se sigue incorporando público joven, en un momento de políticas regresivas en derechos para Castilla y León".

Además, Yolanda Rodríguez, la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, ha querido reseñar que "sin el apoyo y el trabajo desinteresado de las casi 20 personas voluntarias este festival no sería posible, pero tampoco sin el inmenso respaldo del público".