Productores apícolas inician las protestas en Salamanca en contra de Mercosur que mantendrán hasta el jueves

Los apicultores de Salamanca se concentran ante la Subdelegación del Gobierno en Salamanca - EUROPA PRESS

SALAMANCA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y UCCL se han concentrado este lunes frente a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca en la ronda de protestas que llevarán a cabo a lo largo de la semana para criticar las normas que quiere proponer la Unión Europea, con especial crítica al acuerdo UE-Mercosur.

Las protestas han comenzado este lunes por parte de los productores apícolas de Salamanca que han repartido miel para reivindicar la calidad de los productos que se verán más afectados por el acuerdo comercial UE-Mercosur.

Esta iniciativa continuará mañana, martes, con productos de cereal y con legumbres producidas en Salamanca y seguirá el miércoles día 28 con el reparto de patatas, "un producto también muy criminalizado y perjudicado por los malos precios". Las protestas concluirán el jueves 19 de enero con una tractorada desde todos los puntos de la provincia que concluirá ante la Subdelegación del Gobierno con un reparto de carne.

El presidente provincial de Asaja, Juan Luis Delgado, ha advertido de que Europa se está "posicionando claramente" en contra del sector agrario y en contra de los productores.

"No es que estemos en contra de los acuerdos comerciales, al contrario. En España y en Europa, sobre todo en España, somos exportadores del sector primario y lo que queremos es exportar con las mismas reglas del juego. Estamos en contra unos condicionantes que nos ponen a los europeos para producir, que están haciendo mermar nuestra capacidad productiva en el sector de agrario", ha aclarado Delgado.

Por su lado, el presidente de COAG Salamanca, José Manuel Cortés, ha subrayado los problemas de los apicultores con la comercialización, con los siropes y con las adulteraciones de producciones que llegan desde otros países y que "no son mieles de calidad como las que se producen en Salamanca". "Ahora el acuerdo Mercosur va a agravar este problema porque van a entrar 45.000 toneladas de miel libres de aranceles", ha advertido.

El secretario general de UPA Salamanca, Carlos José Sánchez, ha hecho un llamamiento a los consumidores por considerar que se están "jugando mucho" con el acuerdo UE-Mercosur. "Imaginemos que empezamos a castigar a nuestros productores, los agricultores y ganaderos van abandonando sector. No hay relevo generacional y no tenemos alimentos. ¿Dónde los conseguimos? Tenemos que cuidar a nuestros productores, porque son los que nos van a dar de comer. Y encima con el acuerdo Mercosur nos estamos jugando algo fundamental, como es producir no solo cantidad, sino calidad", ha pedido.