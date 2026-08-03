Productores, concurso de postres y gastronomía con miel de Brezo en la XVII Feria de Espinosa(Burgos) el 8 y 9 de agosto

Presentación de la Feria de Miel de Brezo de Espinosa de los Monteros (Burgos). - DIP BURGOS

BURGOS 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad burgalesa de Espinosa de los Monteros volverá a convertirse los próximos 8 y 9 de agosto en el punto de encuentro del sector apícola con la celebración de una nueva edición de la Feria Regional de la Miel de Brezo.

Se trata de una cita que combina tradición, divulgación, gastronomía y propuestas para todas las edades.

La jornada principal tendrá lugar el sábado 8 de agosto con la feria de productores y el circuito didáctico 'Apiedúcate', una actividad gratuita diseñada para acercar el mundo de las abejas a todos los públicos.

Durante la mañana se celebrarán el XVIII Concurso de Mieles de Brezo y el XVII Concurso de Postres con Miel, además de talleres infantiles y una ruta teatralizada por el casco histórico organizada por la Asociación Cuna de Monteros.

Por la tarde, el programa continuará con dos conferencias técnicas dirigidas al sector apícola, centradas en la adaptación de la apicultura al cambio climático y en el control de la enjambrazón.

Además, durante la feria, varios establecimientos hosteleros de la villa ofrecerán elaboraciones con miel de brezo dentro de las jornadas gastronómicas. Serán Refugio Castro Valnera, Restaurante El Rincón, La Mantequería, Las Machorras y Sancho García.

Además, distintos bares y restaurantes participarán en el concurso de pinchos con propuestas elaboradas con este producto local: Bar Donde Juanjo, Bar Cotero, Bar La Mantequería, Bar Mena, Gastrobar Tu Casa, Refugio Castro Valnera, Restaurante El Rincón y Taberna El Rápido.

La programación continuará el domingo con un safari fotográfico que recorrerá algunos de los espacios naturales y enclaves apícolas más representativos del municipio. Como broche final, el chef Jano Mory, del restaurante Sabores Peruanos de Burgos, ofrecerá un showcooking en la Plaza Sancho García, donde elaborará una tartaleta de rabo de vaca con salsa de miel, pisco y cereza.