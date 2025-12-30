Profanan el Sagrario de la Iglesia de La Santa Espina (Valladolid) y se llevan las sagradas formas

Monasterio de La Santa Espina, en Castromonte. - ARZOBISPADO DE VALLADOLID

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Autores desconocidos han forzado y profanado el Sagrario de la iglesia de Santa María del Monasterio de La Santa Espina, en Castromonte (Valladolid) y se han llevado las sagradas formas, según ha informado este martes el Arzobispado de Valladolid, que ha tenido que denunciar este hecho.

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, presidirá este sábado, 3 de enero, a las 18:00 horas en la iglesia de La Santa Espina un acto de desagravio en reparación por el daño causado al Santísimo Sacramento de la Eucaristía después de que el Sagrario fuese forzado y profanado el pasado domingo, 28 de diciembre.

Los hechos fueron descubiertos cuando vecinos se percataron que la puerta de la iglesia estaba abierta a pesar de que se había cerrado con llave tras una visita turística.

El Arzobispado ha puesto en conocimiento de las autoridades este hecho y considera una ofensa "de especial gravedad al Señor y a la Iglesia Católica", pues el Santísimo Sacramento es la presencia real de Jesucristo en el pan y el vino, "convertidos en su Cuerpo y en su Sangre tras la consagración".

Asimismo, el Arzobispado lamenta tener que denunciar por segunda vez en un mismo año la profanación del Sagrario de una de las iglesias vallisoletanas ya que un hecho similar se produjo el 14 de marzo en la iglesia de Nuestra Señora de La vega del municipio de Arroyo de la Encomienda.

Desde el Arzobispado se exhortar al conjunto de los fieles vallisoletanos a orar" en desagravio por este acto sacrílego, así como a cuidar la celebración de la Eucaristía y la reserva del Santísimo Sacramento en el Sagrario".