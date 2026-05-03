Profesionales de la salud se reunirán el 11 y 12 de mayo en la Feria de Valladolid para abordar la prevención del VIH

La Feria de Valladolid alberga el lunes 11 y el martes 12 de mayo el XXII Congreso Nacional sobre el Sida e ITS - SOCIEDAD ESPAÑOLA INTERDISCIPLINARIA DEL SIDA

VALLADOLID 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Valladolid albergará el lunes 11 y martes 12 de mayo el XXII Congreso Nacional sobre el Sida e ITS, organizado por la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (Seisida) bajo el lema 'VIH y +: salud, equidad y sexualidad'.

El evento reunirá a profesionales del ámbito de la salud, investigadores y responsables de salud pública para avanzar hacia una "respuesta integral frente al VIH en España", donde se registraron 3.340 nuevos diagnósticos en 2024, 90 de ellos en Castilla y León, según ha señalado Seisida en un comunicado recogido por Europa Press.

Al respecto, el presidente de Seisida y copresidente del Congreso, el doctor Pablo Ryan, ha mencionado que uno de los principales desafíos es "el retraso en el diagnóstico", ya que implica "un peor pronóstico para los pacientes y un mayor riesgo de transmisión".

Por ello, el programa científico pondrá el foco en la detección precoz, las estrategias de prevención (incluida la profilaxis preexposición) y los avances en el tratamiento, así como en el impacto de los factores sociales en la epidemia.

Además de los aspectos clínicos, la copresidenta del Congreso, Nuria Espinosa, ha subrayado que otros de los retos son "la reducción del estigma" o "la accesibilidad a test diagnósticos y a tratamientos eficaces", cuestiones que se abordarán también en el evento.

Entre los ponentes destacados figurarán especialistas "de reconocido prestigio" como la experta en terapias innovadoras Ana Martínez Ruiz y Carlos Sánchez Ortega, quien abordará las tendencias epidemiológicas actuales.

Asimismo, el encuentro incluirá espacios dedicados a la comunidad y a ONG, donde se compartirán experiencias sobre "acompañamiento, inclusión social y lucha contra la discriminación".