El profesor italiano Dario Testi analiza este jueves en León la mirada del soldado frente a la crudeza de la guerra

Archivo - El profesor italiano Dario Testi, que ofrecerá una conferencia dedicada a la mirada del soldado frente a la guerra en la Fundación Sierra Pambley (León). - ULE - Archivo

LEÓN 5 May. (EUROPA PRESS) -

El análisis de los relatos de Jenofonte y Bernal Díaz del Castillo sobre su experiencia en contextos bélicos será el tema central de la conferencia que ofrecerá este jueves, 7 de mayo, el profesor italiano Dario Testi, en una sesión dedicada a la mirada del soldado frente a la guerra.

La conferencia se enmarca en el ciclo 'De Grecia y Roma a nuestros días. La herencia clásica en Occidente', organizado por el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León (ULE), que continúa su programación con actividades dedicadas a la pervivencia de la tradición clásica en la cultura occidental.

La intervención se centrará, por un lado, en Jenofonte y su obra Anábasis, donde relatará la expedición de los Diez Mil y la retirada de los mercenarios griegos tras la batalla de Cunaxa, en un contexto hostil que obliga a un difícil regreso hacia el mundo griego.

Por otro lado, abordará la historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, concebida como testimonio directo de la conquista de México y como reivindicación del papel de los distintos participantes en la expedición de Hernán Cortés, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

A partir de estos textos en la conferencia se analizará cómo ambos autores construyen una mirada del soldado marcada por la experiencia directa de la guerra, el desplazamiento por mundos ajenos y la atención a lo extraordinario y lo cotidiano.

Tanto Jenofonte como Bernal Díaz del Castillo ofrecen descripciones detalladas de escenarios, culturas y prácticas percibidas como "otras", así como del componente humano de la experiencia bélica, lo que incluye emociones como el miedo o la incertidumbre, menos presentes en las narraciones históricas de su tiempo.

La conferencia tendrá lugar en la Fundación Sierra Pambley a las 19.30 horas y constituye una oportunidad para reflexionar sobre la continuidad y transformación de los relatos de guerra desde la Antigüedad clásica hasta la Edad Moderna, así como sobre su valor literario e histórico.