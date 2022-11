Un profesor de la UCAV participará en un especial de la revista internacional 'Journal of Risk and Financial Management'

ÁVILA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Ávila (UCAV), el doctor Ricardo Reier, ha sido designado como editor del número especial 'Financial Applications to Business and Financial Risk Management' de la revista internacional 'Journal of Risk and Financial Management' perteneciente al grupo editorial suizo Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

En esta edición especial de la sección 'Banking and Finance' de la revista, indexada en bases de datos como Scopus o Web of Science, se aceptarán trabajos académicos relacionados con la aportación de soluciones que puedan ser utilizadas para analizar, medir o administrar el riesgo financiero en cualquier entorno empresarial, ha informado la universidad.

Del mismo modo, tendrán cabida artículos que analicen riesgos financieros globales, por sectores, por áreas geográficas o por eventos puntuales. Las palabras clave de esta edición especial son: "riego financiero", "inclusión financiera", "sostenibilidad financiera", "riesgo financiero país", "soluciones financieras aplicadas a la empresa" y "nuevas tecnologías en la gestión del riesgo financiero".

El objetivo de esta aportación consiste en la participación con trabajos académicos que permitan aumentar la literatura existente y aportar soluciones en la gestión y estudio de los diferentes riesgos financieros.

La recepción de trabajos -es obligatorio el inglés como idioma- está abierta hasta el mes de noviembre de 2023 con la obligación para todos los artículos presentados de ser validados y aprobados previamente por un proceso de revisión por pares, requisito habitual en publicaciones científicas que pretende confirmar la validez de los trabajos recibidos.