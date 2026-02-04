Profesores de la ULE participan en la obra colectiva 'Conocimiento Turístico'

Portada de la publicación colectiva 'Conocimiento Turístico', que ha contado con la participación de profesores de la ULE. - ULE

Un grupo de profesores de la Universidad de León (ULE) ha participado en la obra colectiva 'Conocimiento Turístico', que ha sido presentada en Madrid durante la Gala Anual celebrada en la Real Casa de la Moneda por Nexotur, plataforma digital de información turística.

La ceremonia contó con la presencia de los autores del libro representados por los 42 coordinadores, en su mayoría decanos y catedráticos de universidades de toda España donde se imparte el Grado en Turismo. La obra, titulada 'Conocimiento Turístico', está compuesta por 640 páginas y 42 capítulos y su redacción ha contado con la participación de cerca de 150 coautores, entre profesorado universitario, expertos y profesionales del sector turístico español.

'Conocimiento Turístico' aborda los principales retos actuales del turismo, como la sostenibilidad, la gobernanza, la digitalización, la gestión del talento y la adaptación al cambio climático desde numerosas disciplinas científicas.

En palabras de Eugenio de Quesada, director de Nexotur, se trata de la primera gran guía del saber turístico del mundo, fruto del trabajo de más de un centenar de decanos, catedráticos y profesores de facultades de Turismo de universidades de toda España, así como de cerca de medio centenar de expertos, tecnólogos y destacados profesionales del sector turístico español, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El libro propone una profunda reflexión sobre la actividad turística y su estudio en la búsqueda de un crecimiento cualitativo basado en la calidad más que en un crecimiento meramente cuantitativo y aborda con datos y análisis los retos estructurales del modelo turístico.

Los docentes de la ULE han participado en distintos capítulos que contemplan el turismo desde perspectivas complementarias. En concreto, Xosé Somoza Medina, Alejandro López González, Carlos Emilio Relea Fernández y María del Carmen Puche Ruiz son autores del Capítulo 20, dedicado a la geografía turística, en el que se analiza el impacto espacial de esta actividad y la influencia del territorio en los recursos turísticos.

Por su parte, José Ángel Miguel Dávila, Enrique Acebo, Diego Domínguez y Luis José Cañón centran su capítulo en la cadena de valor del sector del transporte aéreo y su vinculación al turismo.

Finalmente, el capítulo 27 aborda el marketing turístico, donde se estudia su evolución conceptual, así como las nuevas tendencias del sector, entre ellas el marketing turístico regenerativo. Elaborado por Aroa Costa Feito, Carmen Rodríguez Santos, Ana González Fernández y Sofía Blanco Moreno (todas ellas pertenecientes a la ULE), cuenta además con la colaboración de Enrique Bigné (Universitat de València) y Eduardo Carranza, Sales & Marketing External Relations Manager del turoperador TUI, aportando una visión profesional integrada.

Con esta participación la Universidad de León pretende reforzar su compromiso con la investigación, la transferencia de conocimiento y el análisis del turismo como sector estratégico para la economía española.