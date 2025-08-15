El Programa de Apertura de Monumentos permite visitar 449 monumentos en CyL hasta el 7 de septiembre

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Apertura de Monumentos Verano 2025 permite visitar, hasta el 7 de septiembre, 449 piezas repartidas en 370 localidades y organizadas en 22 propuestas temáticas que agrupan los recursos en función de estilos artísticos, zonas geográficas o rutas turísticas.

Entre estas propuestas se han incluido los itinerarios vinculados a los Caminos de Santiago, programas de promoción del románico, rutas asociadas a productos turísticos como 'Valle del Duero', 'D.O. Toro', 'Arribes del Duero y Sayago' o 'Ciudades Patrimonio Mundial', así como propuestas centradas en estilos artísticos como 'Mudéjar al sur del Duero', 'Gótico y Renacentista', 'Retablos Platerescos al Este de León' o 'Barroco'.

Asimismo, ha integrado programas destinados a la promoción de comarcas concretas, como 'Sierras del Sur', 'Valle del Silencio y El Bierzo', 'Soria Norte', 'Campos y Páramos', 'La Tierra del Vino', 'Aliste y La Raya', 'Fuentesaúco y La Guareña' o 'Sierra de Guadarrama y Ayllón', según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

Los monumentos participantes en el programa, promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y en colaboración con las Diócesis de Castilla y León, están abiertos de martes a domingo, de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, salvo excepciones indicadas en el folleto promocional, con el objetivo de homogeneizar horarios y facilitar la organización y promoción.

Por otro lado, el programa del 'Camino de Santiago Francés', que ha incluido 41 monumentos en Burgos, Palencia y León, se extenderá hasta el 12 de octubre con el objetivo de favorecer la visita de peregrinos y turistas durante el verano y el inicio del otoño.

Toda la información sobre el programa y la relación de monumentos se puede consultar en el Portal Turismo Castilla y León, que ofrece la descarga del folleto promocional, y en formato físico en las Oficinas de Turismo autonómicas y municipales, en los propios piezas y en las diócesis participantes.