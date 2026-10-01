El programa 'Cuenta Consumo' de Palencia tendrá una segunda fase del 5 de octubre al 5 de diciembre

Presentación de la segunda fase de la Cuenta Consumo. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

PALENCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia y Palencia Abierta han decidido ampliar el programa 'Cuenta Consumo' con una segunda fase que comenzará el lunes 5 de octubre y se extenderá hasta el 5 de diciembre, todo ello tras el éxito de la primera etapa en la que se han movilizado más de un millón de euros.

La concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha destacado, durante la presentación de la segunda fase del programa, la excelente acogida que ha tenido entre comerciantes y clientes la primera etapa. "Las entidades participantes han respaldado dar continuidad al modelo de fidelización", ha señalado.

De este modo, la segunda fase arrancará el 5 de octubre y permanecerá activa hasta el próximo 5 de diciembre o hasta que se agote el presupuesto asignado.

La primera fase, desarrollada entre el 20 de junio y el 30 de septiembre de 2026, ha permitido movilizar 1.042.593,67 euros en compras en el comercio de Palencia, con una inversión pública de 88.986,82 euros. "Cada euro de dinero público invertido ha permitido movilizar 11,7 euros de facturación en los establecimientos participantes", ha apuntado la edil.

Durante este periodo, un total de 3.193 palentinos han participado en el programa y han hecho compras en 213 establecimientos de la capital. En esta primera fase se ha ejecutado todo el presupuesto comprometido, que ha ascendido a 100.000 euros.

La bonificación aplicada durante esta primera etapa ha sido del 10 por ciento sobre cada compra, con un límite de 100 euros por persona. Entre los establecimientos participantes, el que ha registrado un mayor número de operaciones pertenece al sector de la alimentación, con 538 compras, mientras que el establecimiento que ha alcanzado una mayor recaudación ha superado los 126.000 euros en ventas vinculadas al programa.

"Estos datos ponen de manifiesto la capacidad de la 'Cuenta Consumo' para generar actividad económica directa en los establecimientos locales, favoreciendo que el gasto de los consumidores revierta en el tejido comercial y empresarial de la ciudad, ha subrayado Castro.

Ahora, en la segunda fase, los ciudadanos podrán acumular nuevamente, de forma automática, un 10 por ciento de bonificación en la aplicación móvil oficial por cada compra o consumo realizado en los establecimientos locales adheridos.

Para velar por un reparto equitativo del incentivo público, se mantendrá el límite de bonificación acumulable de 100 euros por persona, así como el tope máximo de absorción de 25.000 euros por establecimiento. El saldo generado en los monederos estará disponible para su canje directo en el comercio de proximidad durante todo el periodo de la segunda fase.

Además, esta nueva etapa incorpora por primera vez dos establecimientos del sector de la restauración: Gloria Bendita y La Casuca, con lo que se amplían las posibilidades de uso de la 'Cuenta Consumo' y se extiende el programa también al ámbito de la hostelería.

Con el objetivo de facilitar el uso de la aplicación y que los establecimientos puedan gestionar correctamente el sistema y ayudar a sus clientes a utilizar la APP, el Ayuntamiento pondrá en marcha talleres prácticos dirigidos específicamente a comerciantes.

El primero de estos talleres tendrá lugar el martes 6 de octubre a las 9.00 horas en la Agencia de Desarrollo Local y permitirá a los establecimientos participantes conocer de forma práctica el funcionamiento de la aplicación, resolver dudas y familiarizarse con las distintas funcionalidades relacionadas con las compras y la gestión de la 'Cuenta Consumo'.

Esta iniciativa se asienta sobre el éxito del 'Programa Cuenta Consumo Palencia de 2025', que en sus fases segunda y tercera fue cofinanciada al 75 por ciento por la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León.

Toda la información del programa, las condiciones de uso y el listado dinámico de los comercios participantes pueden consultarse directamente en la propia APP móvil oficial del programa o a través del portal web: www.cuentaconsumopalencia.com.