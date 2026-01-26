El programa 'EducaDuero' de la CHD llegará a 2.227 escolares de 53 colegios que aprenderán a cuidar y conservar los ríos

Río Esla. - CHD

VALLADOLID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa de educación ambiental de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), EducaDuero, llegará este curso a 2.227 alumnos de 53 centros escolares de la demarcación hidrográfica del Duero (CHD).

Se trata de un proyecto integral que se desarrolla con una visión práctica y participativa- a pie de río-y con la ayuda de las nuevas tecnologías. Este programa busca proporcionar información y formación sobre cómo cuidar, proteger y conservar los ecosistemas fluviales de la CHD.

Del total de jornadas concedidas, el programa 'Guardianes del Duero', que pretende dar a conocer las labores que llevan a cabo los guardas fluviales y agentes medioambientales, y la propia CHD, contará con la participación de 947 alumnos de Cuarto y Quinto de Primaria de 24 centros.

Por su parte, 'AcuaTICS ', que introduce a los escolares en las nuevas tecnologías utilizadas por el Organismo como gestor de las aguas del Duero, tiene prevista la participación de 797 escolares de Tercero y Cuarto de Secundaria de un total de 20 colegios.

Tres colegios de Educación Especial formarán parte del programa 'La invasión del Planeta Azul', con talleres, juegos y dinámicas adaptadas que llegarán a 225 alumnos.

Estas actividades se unen a las previstas en el proyecto de visitas a presas del Estado gestionadas por la CHD, con 94 alumnos de cuatro centros de la cuenca y al de 'Aulas Flotantes', que supone una toma de contacto con los ecosistemas fluviales desde la ribera del río y que llegará a 164 alumnos de Primario y la ESO de tres centros educativos de la demarcación.