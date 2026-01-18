El Programa de Formación Local 2026 ofrece 20 cursos, con uno de IA y otro de régimen patrimonial como novedades

VALLADOLID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia, a través de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (Eclap), ha puesto en marcha la primera convocatoria del Programa de Formación Local 2026, con 20 cursos, de los cuales 18 ya se impartieron en convocatorias anteriores y dos son novedades, las formaciones en 'Inteligencia artificial en la Administración Local' y 'Régimen patrimonial de las Entidades Locales'.

El plan, que tiene como objetivo reforzar las competencias profesionales del personal local de la Comunidad, incorpora así estos dos nuevos cursos "especialmente relevantes para el desempeño diario de los empleados públicos".

El primero ofrecerá herramientas para incorporar tecnologías innovadoras que mejoren la eficiencia de los servicios públicos y faciliten la toma de decisiones basada en datos, de manera que se acerque la administración a las necesidades de la población, mientras el segundo reforzará los conocimientos sobre gestión y control del patrimonio local, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta primera convocatoria ofrece 1.000 plazas y un total de 615 horas lectivas, en línea con el modelo de años anteriores, donde la valoración media de los cursos alcanzó 4,4 sobre 5, reflejo de su "utilidad y calidad".

Se trata de una gestión directa de los cursos por parte de la Junta, lo que permite garantizar su planificación, coordinación y un enfoque homogéneo en toda Castilla y León.

Posteriormente, la segunda convocatoria dará la oportunidad a las propias entidades locales de elegir los cursos que consideren más útiles para su personal, lo que permite adaptar la formación a sus necesidades específicas.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que "la formación de los empleados públicos locales no solo refuerza su profesionalidad, sino que tiene un impacto directo en la vida de los vecinos, mejorando los servicios que reciben día a día".

Además, ha señalado que "la Junta de Castilla y León apuesta por cursos prácticos, actuales y centrados en el día a día de la Administración Local, para que cada uno de estos programas revierta en bienestar para la ciudadanía".

Los cursos incluyen materias muy demandados en años anteriores, así como contenidos de actualidad, siempre con un enfoque orientado al servicio público y al interés general, y algunos de ellos permiten su valoración como méritos generales del personal funcionario con habilitación de carácter nacional.